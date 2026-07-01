El Gobierno adjudica 60 millones a la acería de Hydnum Steel en Puertollano, que iniciará las obras a final de año

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PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 1 (EUROPA PRESS)

El proyecto de acería verde que Hydnum Steel planea en Puertollano (Ciudad Real) ha resultado adjudicatario de 60 millones de euros de la segunda convocatoria de la Línea 4 del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Descarbonización Industrial, un hito que permite "articular el cronograma" para iniciar las obras a finales de este año, en coordinación con la obtención de los permisos correspondientes.

Según ha informado la compañía en nota de prensa, esta adjudicación "revalida" la asignación otorgada desde la primera convocatoria del PERTE, otorgada por el Gobierno de España a través del Ministerio de Industria y Turismo y SEPIDES con fondos de la Unión Europea-Next Generation EU, "consolidando así la continuidad del apoyo institucional a un proyecto que será la primera planta de acero limpio de la Península Ibérica".

La empresa asegura que el afianzamiento de este respaldo público despeja el camino para el despliegue de una inversión global de 1.650 millones de euros, "consolidando a Hydnum Steel como un pilar fundamental para la reindustrialización europea y el avance hacia la soberanía industrial y energética del continente". "Al sustituir las importaciones de combustibles fósiles por hidrógeno verde y energías renovables locales, el proyecto demuestra la viabilidad de producir materias primas críticas en suelo europeo de forma competitiva y sostenible", subraya.

La mercantil considera que el proyecto supondrá un impacto socioeconómico "sin precedentes en la región" con la creación de más de 5.000 puestos de trabajo - repartidos entre más de 1.000 empleos directos y 4.000 indirectos -, "impulsando un modelo productivo de vanguardia completamente digitalizado y libre de emisiones de CO2".

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Desde que el proyecto se anunció en 2023, ha logrado hitos "cruciales", señala la empresa, para garantizar su viabilidad. Entre ellos, ha asegurado con éxito 500 MW de capacidad de acceso a la red eléctrica nacional en el nudo de Brazatortas y ha cerrado acuerdos de venta de acero limpio por el 100% de su producción durante los primeros cinco años de operación.

Asimismo, ha sido declarado Proyecto de Singular Interés (PSI) por la Junta de Castilla-La Mancha y reconocido internacionalmente por el Foro Económico Mundial como "uno de los proyectos más innovadores para la descarbonización de la industria del acero".

Actualmente, el consorcio industrial está compuesto por un grupo de socios estratégicos: la ingeniería gallega Russula, como promotor principal, la multinacional alemana Siemens, que aporta soluciones de digitalización avanzada, automatización, gemelo digital y ciberseguridad, la firma española ABEI Energy, experta en generación renovable e hidrógeno verde y la británica Primetals Technologies, proveedora de la tecnología metalúrgica de vanguardia.

"Esta adjudicación del PERTE de Descarbonización supone una validación rotunda de la escala de nuestro proyecto y de su papel crítico en la reindustrialización y la autonomía estratégica de Europa", afirma Eva Maneiro, CEO de Hydnum Steel. "Ser el proyecto de mayor envergadura respaldado en esta convocatoria demuestra que nuestra hoja de ruta es robusta, está lista para su ejecución y plenamente alineada con los objetivos de soberanía industrial, energética y de descarbonización de España y la Unión Europea", remacha.

ACERO LIMPIO PARA LA SOBERANÍA ENERGÉTICA

La Línea 4 del PERTE de Descarbonización Industrial se centra en procesos industriales intensivos en energía, financiando específicamente nuevas plantas diseñadas para integrar todos los procesos necesarios sin depender de combustibles fósiles.

"Hydnum Steel encarna a la perfección este objetivo: la planta reducirá las emisiones de CO2 hasta en un 98% en comparación con el proceso tradicional de alto horno, sustituyendo el uso de combustibles fósiles por hornos de arco eléctrico alimentados con hidrógeno verde y energía 100% renovable", explica.

La instalación se concibe como la primera planta nativa digital de la industria pesada en la Península Ibérica. "La digitalización integral de sus procesos productivos y de mantenimiento permitirá optimizar los costes operativos, maximizar la eficiencia energética y reforzar la seguridad laboral mediante sistemas avanzados de monitorización y control", concluye.