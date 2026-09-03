El Gobierno de Castilla-La Mancha confirma su rechazo a la petición de agua del Sorbe de la Comunidad de Madrid

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez. - CARMEN TOL2/CORTES

TOLEDO 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha confirmado en la primera sesión de las Cortes regionales del curso político que rechazan la solicitud del Canal de Isabel II para obtener una concesión de agua, del río Sorbe en Guadalajara, de 50 hm3 al año para abastecer a la Comunidad de Madrid.

Durante un debate para hablar sobre política de agua, Gómez, ha defendido el principio de prioridad de la cuenca hidrográfica; "que es lo que realmente hace que se analice realmente la demanda y, si hay excedentes, también se puedan regular".

Gómez ha indicado que hacen falta, al menos 37 grandes infraestructuras en Castilla-La Mancha que van a pedir al Gobierno de España que incluya en la próxima planificación hidrográfica.

Por otro lado, la consejera ha recordado que el Gobierno regional está defendiendo judicialmente la aplicación de las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura y, sospecha que la petición de agua del Sorbe por parte de la Comunidad de Madrid se debe a que "han visto las orejas al lobo de que el cambio climático es una realidad y, por lo tanto, necesitan más recursos hídricos".

Por tanto, desde las Cortes regionales, la consejera ha comunicado a Madrid que no van a acceder a esa concesión ni a decrecer la presa de los Ramos, porque entiende que no sobran recursos hídricos en la provincia de Guadalajara.

PSOE Y LA ESPADA DE DAMOCLES

El diputado socialista Ángel Tomás Godoy, ha comenzado su intervención recordando el consenso que se alcanzó en 2020 con el Pacto de Agua de Castilla-La Mancha, "que se resumía en el derecho de la región a defender sus derechos hídricos", algo que, desde su punto de vista, no se ha cumplido durante años por el Trasvase Tajo-Segura.

Godoy ha defendido la prioridad de la cuenca cedente que estaba en este pacto "del que el Partido Popular se ha salido" en un momento "en el que volvemos a tener un ataque a los intereses de Castilla-La Mancha", en referencia a la concesión de agua del río Sorbe solicitada por la Comunidad de Madrid.

"¿Tenemos que entregar esos 50 hm3 a un sistema cuando el nuestro necesita estos recursos?" se ha preguntado el parlamentario del PSOE, que ha vaticinado un incremento de las necesidades de agua en el corredor del Henares, tanto para la industria y la agricultura como para el consumo residencial.

"Volvemos a tener una espada de Damocles sobre Castilla-La Mancha", ha advertido Godoy. Vox cree que la Junta aplica una política de agua de palabras y recibos", ha lamentado.

Por su parte, el diputado de Vox, Francisco José Cobo, ha denunciado que la política de agua del Partido Socialista se resume en "promesas que no llegan, inversiones que no se ejecutan y cada vez más impuestos". "Es una política de palabras y recibos: promete más de lo que ejecuta y cobra más de lo que invierte", ha añadido Cobo, que ha acusado al Ejecutivo de "hacer desaparecer" la Agencia del Agua.

El Grupo Parlamentario Vox ha subrayado en su intervención la necesidad de un Plan Nacional del Agua y ha reprochado que hay un "exceso de demarcaciones hidrográficas". Ya en su segundo turno de palabra, Cobo ha criticado la financiación por parte del Gobierno de España, de una planta desaladora en Marruecos, "un país que genera competencia desleal con nuestros agricultores".

"Aquí también cabe la prioridad nacional", ha dicho Cobo, que ha defendido que esa inversión se podía hacer en este territorio. "Al enemigo ni agua"; ha concluido, sin comentar la postura de su formación sobre esa petición de derivación de agua desde Guadalajara a Madrid.

Tras la expulsión de Itziar Asenjo por intentar dedicar su intervención a Ceuta en lugar de a la temática establecida en el orden del día, el Grupo Popular ha renunciado a usar el segundo turno de palabra.

En su segundo turno, el diputado socialista Godoy ha manifestado que la diputada "ha preferido protagonizar un acto de indisciplina que enfrentarse a Guarinos y Núñez". "Han tenido que usar la situación de Ceuta para no hablar de agua en Castilla-La Mancha", ha lamentado.

Tras el debate, solo ha salido adelante la propuesta de resolución del PSOE que recogía la postura sobre agua que ha defendido el diputado Ángel Tomás Godoy.