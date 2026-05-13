El Gobierno de Castilla-La Mancha constituirá la Red de Municipios por la Igualdad y la Diversidad en junio

Archivo - La consejera de Igualdad, Sara Simón. - JCCM - Archivo

GUADALAJARA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha conmemorado este miércoles, en la localidad alcarreña de Brihuega, el Día Internacional contra la LGTBIfobia, en un acto institucional en el que ha hecho entrega de cinco grandes reconocimientos regionales.

Durante su intervención, la consejera de Igualdad, Sara Simón, ha anunciado que el próximo mes de junio quedará constituida la Red de Municipios por la Igualdad y la Diversidad de Castilla-La Mancha, destacando, a su vez, la labor que el tejido social de la región realiza en materia LGTBI, según ha informado la Junta en nota de prensa.

"Queremos no solo ser agente de cambio, sino también palanca transformadora para favorecer que otras instituciones o entidades privadas tomen parte activa y se comprometan a desarrollar políticas LGTBI", para demostrar, ha añadido, que "somos muchas y muchos más quienes entendemos que vivimos en una sociedad diversa, en la que cada persona tiene derecho a ser quien quiera ser, en perfecta igualdad de condiciones", ha explicado.

Simón ha justificado medidas como esta en la "necesidad de aislar a los discursos de odio", recordando que la LGTBIfobia es un problema "estructural" a cuyos riesgos se enfrentan, aproximadamente, entre 4 y 5 millones de personas mayores de edad en nuestro país.

"Existen datos a nivel nacional que sin duda urgen a seguir trabajando: el 54% de las personas LGTBI han sufrido situaciones de odio en el último año, de forma física o a través de los entornos digitales.

Apenas un tercio de las personas que sufren estos episodios decide denunciar y pedir ayuda a instituciones o entidades", ha desarrollado la consejera.

Sara Simón ha expuesto también datos positivos, como que el nivel de denuncia ha pasado en solo dos años del 17 al 34%, gracias "a un mayor apoyo social", que siempre ha destacado por ser un espacio de respeto y de convivencia para las personas LGTBI, remarcando el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha, que, frente a lo que sucede en otras regiones, "no deroga las leyes de diversidad sexual, sino que amplía derechos y servicios para orientar, atender y acompañar a personas LGTBI", gracias al compromiso del presidente Emiliano García-Page.

Durante el acto celebrado en Brihuega, en el que ha participado el presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido, y el alcalde de la localidad, Luis Viejo; el Gobierno ha hecho entrega de cinco reconocimientos regionales a personas que destacan "por hacer de nuestra sociedad un mejor espacio en el que convivir bajo criterios de libertad, igualdad, tolerancia y reconocimiento mutuo".

Por la provincia de Albacete, el Gobierno regional reconoce la labor de la escritora, poeta y activista cultural, Sara Monsalve, por su continuo compromiso con la defensa e igualdad, con el feminismo y con la visibilización del colectivo LGTBI, utilizando la palabra para reivindicar derechos, combatir prejuicios y generar referentes diversos.

El activista Jesús Muñoz Morales es la persona reconocida en la provincia de Ciudad Real, figura clave en el activismo LGTBI de Castilla-La Mancha y uno de los principales impulsores del movimiento asociativo en la comarca de Mancha Centro.

El Gobierno regional destaca también la trayectoria de la activista María Elena López Blasco, impulsora del movimiento LTGBI en Cuenca y firme defensora de los derechos de las personas trans y de sus familias, a partir de una experiencia personal.

En Guadalajara, la entidad reconocida es la empresa Mixer & Pack, que destaca por un modelo comprometido con la igualdad y la diversidad, la equidad y la inclusión de las personas LGTBI en el ámbito laboral, concibiendo toda la compañía como un espacio seguro, donde cada persona puede desarrollar su proyecto vital desde la libertad y la autenticidad.

La Escuela de Arte de Toledo obtiene el último reconocimiento regional, que destaca su apuesta por una educación integradora que valore la diversidad y atienda a las distintas realidades personales y sociales del alumnado, incluyendo de manera expresa la diversidad afectivo-sexual y de género, fomentando un clima de convivencia basado en el respeto mutuo, la tolerancia y la participación.