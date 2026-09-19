El Gobierno de Castilla-La Mancha convocará esta semana las Medallas al Mérito Cultural

Inauguración de la exposición del documento fundacional de la Orden de Calatrava. - JCCM

CIUDAD REAL, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha anunciado que la próxima semana se publicará en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) una nueva edición de la convocatoria de Medallas al Mérito Cultural.

Así lo ha confirmado junto a la viceconsejera de Cultura, Carmen Teresa Olmedo; en la inauguración de la exposición del documento fundacional de la Orden de Calatrava en Almagro.

"Reconocen a personas, entidades o instituciones que contribuyen de forma excepcional al enriquecimiento, promoción, conservación o difusión de la cultura en nuestra región", ha explicado el vicepresidente segundo.

Así, ha animado a entidades culturales y artistas de la región "a seguir contribuyendo al desarrollo cultural e histórico de Castilla-La Mancha desde sus aportaciones en cada una de sus disciplinas". Caballero ha incidido en que "en regiones como la nuestra, más allá de las grandes capitales, se hace cultura de calidad y ahí va a estar el Gobierno de Castilla-La Mancha para apoyar la creación y el acceso a la actividad cultural".

Entre estos reconocimientos se incluyen medallas a la cultura joven, a la rehabilitación y difusión del patrimonio material e inmaterial, a la investigación del patrimonio cultural, en artes plásticas, escénicas, arte digital y cine, música, creación literaria, fomento de la lectura, cómic y artes gráficas, mecenazgo y promoción de la cultura y a proyectos culturales inclusivos, ha informado la Junta en un comunicado.

Desde Almagro, Caballero ha confirmado que "inmersos en la conmemoración del 50 aniversario de la Transición a la Democracia, cuya programación presentamos el jueves; este año, como novedad, habrá una medalla relacionada con la cultura y la memoria, relacionada con esta efeméride".

Precisamente, también dentro de esta programación, Almagro será uno de los municipios con especial protagonismo. El 16 de octubre, en el recinto ferial, actuarán dos orquestas de renombre como son 'Kiripton' y 'La Misión' "dentro del bloque en el rescatamos la convivencia y el espíritu de las verbenas y los guateques con esa música que cambió también con sus letras nuestro país".

Además, Almagro también acogerá la exposición 'Ortega: La Fuerza de la Tierra Surgente', de diciembre de 2026 a marzo de 2027. En dos espacios expositivos, la iglesia de San Agustín y el Hospital de San Juan. "En este caso, que esta exposición de José Ortega llegue a Almagro es una cuestión de justicia histórica ya que precisamente aquí fue censurada y ahora le otorgamos su lugar y le damos a la ciudadanía la posibilidad de acceder al arte de uno de nuestros artistas más reconocidos", ha señalado.

EXPOSICIÓN DEL DOCUMENTO FUNDACIONAL DE LA ORDEN DE CALATRAVA

Caballero ha visitado esta exposición, que se enmarca en el programa 'Documento en su Contexto' que se inició el año pasado en Valverde del Júcar (Cuenca). En esta exposición se puede observar el documento fundacional de la Orden de Calatrava, fechado en 1158 y otorgado por el rey Sancho III de Castilla al abad Raimundo de Fitero de la Orden del Císter, para la defensa y poblamiento del castillo de Calatrava.

"Es muy emocionante vivirlo y verlo porque es la historia volviendo al lugar en el que nace", ha señalado. El pergamino regresa temporalmente a su territorio de origen después de más de 800 años, permaneció originalmente en el archivo de la Orden de Calatrava, ubicado en el entorno de Calatrava la Nueva. Las jornadas cuenta con la colaboración de instituciones académicas, culturales y administrativas, entre ellas la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Universidad de Castilla-La Mancha.

Además de las actividades desarrolladas en Valverde de Júcar (Cuenca) y Almagro (Ciudad Real), desde el Gobierno de Castilla-La Mancha este año también se va a conmemorar el V Centenario de la creación del municipio de San Bartolomé de las Abiertas (Toledo), que nace en 1526 como un territorio desgajado de las Tierras de Talavera. Para la exposición se van a mostrar documentos históricos relativos a la Historia de San Bartolomé, desde su fundación hasta el Siglo XX, destacando el acta fundacional del municipio extraído de los Libros de Actas conservados en el Archivo Municipal de Talavera de la Reina.

En la exposición, se van a exponer documentos pertenecientes a varios archivos entre los que destacan: El Archivo histórico Provincial de Toledo, el Archivo Municipal de Talavera de la Reina, el Archivo Municipal de Toledo y el propio Archivo Municipal de San Bartolomé de las Abiertas. Este programa tiene previsto llevar a cabo esta iniciativa cada año a un municipio de la región que celebre una conmemoración.