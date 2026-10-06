El Gobierno de Castilla-La Mancha lanza un paquete de 50 millones de ayudas para rehabilitar más de 2.000 viviendas

El consejero de Fomento, Nacho Hernando. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este martes una nueva convocatoria de 50 millones de euros para la rehabilitación energética de viviendas, unas ayudas que podrán alcanzar los 47.000 euros por inmueble y que cubrirán el 100% del coste de las actuaciones en el caso de familias en situación de vulnerabilidad económica.

Así lo ha avanzado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha explicado que esta segunda convocatoria financiada con fondos FEDER permitirá actuar sobre más de 2.000 viviendas de la región.

Las subvenciones cubrirán, con carácter general, entre el 70% y el 80% del coste de las obras, aunque la Junta financiará la totalidad de la actuación cuando los beneficiarios acrediten vulnerabilidad económica.

Las ayudas podrán ser solicitadas por personas físicas y jurídicas, incluidas comunidades de propietarios y cooperativas, para viviendas construidas antes de 2006 y siempre que las obras no hayan comenzado todavía.

La convocatoria contempla tres líneas. La principal, que concentrará cerca del 70% de los fondos, estará destinada a mejorar la envolvente de edificios residenciales colectivos.

Una segunda financiará la sustitución de combustibles fósiles por sistemas como aerotermia, geotermia, energía solar o biomasa.

La tercera línea permitirá acometer rehabilitaciones integrales en edificios y viviendas unifamiliares mediante recuperadores de calor y mejoras que permitan alcanzar, al menos, una letra B en demanda de calefacción y refrigeración.

Según ha detallado Hernando, las ayudas podrán alcanzar los 24.600 euros por vivienda en la primera línea cuando se combine con renovables, hasta 6.000 euros en la segunda y hasta 47.000 euros por vivienda en la tercera.

El consejero ha defendido que esta convocatoria responde a una planificación iniciada hace aproximadamente año y medio para evitar un vacío entre la finalización de los fondos europeos vinculados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y la puesta en marcha del nuevo Plan Estatal de Vivienda.