Gobierno central activa ayudas y subvenciones para paliar los daños de la borrasca 'Leonardo' en Ciudad Real

CIUDAD REAL, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha activado un conjunto de ayudas económicas y técnicas para atender los daños ocasionados en la provincia de Ciudad Real tras el paso de la borrasca Leonardo.

El pasado 10 de febrero de 2026, el Consejo de Ministros aprobó la declaración de Zona Gravemente Afectada por una Emergencia de Protección Civil (Zgaepc) para los territorios afectados, entre ellos Castilla-La Mancha, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en la provincia en nota de prensa.

Esta declaración no requiere solicitud previa por parte de las administraciones, por lo que el trabajo prioritario en esta fase se centra en la acreditación de los daños y en la preparación de la documentación técnica y económica necesaria para acceder a las ayudas.

El subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño, ha subrayado que *es fundamental que tanto los ayuntamientos como las personas afectadas conozcan con claridad qué ayudas están disponibles y cómo pueden solicitarlas". "El Gobierno de España está plenamente comprometido con apoyar a quienes han sufrido los efectos del temporal, a través de mecanismos ágiles, transparentes y orientados a una recuperación rápida", ha añadido.

El Real Decreto 307/2005 regula ayudas destinadas a atender necesidades derivadas de situaciones de emergencia o catástrofe, con el objetivo de compensar daños personales y materiales, así como gastos esenciales derivados de la actuación ante situaciones de grave riesgo. El plazo general de presentación de solicitudes es de un mes, contado desde el día siguiente a la finalización de los hechos causantes.

Pueden ser beneficiarios de estas ayudas unidades familiares o de convivencia, por daños personales y materiales en viviendas y enseres; corporaciones locales, para actuaciones urgentes destinadas a garantizar servicios públicos esenciales; personas físicas o jurídicas, por prestaciones de bienes o servicios requeridas por la autoridad competente durante la emergencia; establecimientos mercantiles, industriales y de servicios, por daños en locales o bienes vinculados a la actividad; o comunidades de propietarios, por daños en elementos comunes que afecten a la seguridad o funcionalidad del inmueble.

Para más información sobre los requisitos específicos, documentación necesaria y modalidades, así como las líneas de apoyo en situaciones de emergencia y catástrofe, los interesados pueden consultar la información actualizada por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias en su web oficial en el apartado de Líneas de ayuda (https://www.proteccioncivil.es/es/ayudas/lineas-de-ayuda).

La declaración de Zgaepc activa asimismo subvenciones destinadas a la reparación o restitución de infraestructuras municipales, equipamientos, instalaciones y vías de comunicación dañadas por el episodio meteorológico.

Estas subvenciones se tramitan mediante un procedimiento específico. Requieren una acreditación técnica y económica detallada de los daños. Pueden alcanzar hasta el 50% del coste subvencionable.

El subdelegado ha señalado que "el Gobierno está al lado de los municipios, especialmente de aquellos con menos recursos, para que puedan recuperar cuanto antes infraestructuras esenciales dañadas por el temporal". "Nuestro objetivo es que ninguna localidad afronte sola las consecuencias de este episodio", ha incidido.

La Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real recuerda que los ayuntamientos deben elaborar un expediente completo por cada actuación, que incluya la identificación y priorización de daños, documentación técnica, documentación económica y acreditaciones.

El subdelegado del Gobierno ha insistido en la importancia de que las personas afectadas estén bien informadas: "Queremos que nadie quede fuera por desconocimiento. Las ayudas para familias, negocios y comunidades de propietarios ya están activas, y nuestro compromiso es facilitar todos los canales necesarios para que cualquier afectado pueda acceder a ellas".