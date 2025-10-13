El Gobierno central destina 40 millones de euros a las reparaciones de la dana en Albacete

ALBACETE 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha informado este lunes de que la provincia de Albacete recibirá unos 40 millones de euros del Gobierno central para las reparaciones de los municipios afectados por la dana.

La noticia llega después de que el pasado 7 de octubre el Consejo de Ministros resolviera una nueva concesión de 13,3 millones de euros para la Diputación de Albacete con el objetivo de dar una financiación del 50% en las reparaciones, cubriendo la otra mitad la institución provincial, y a las que hay que sumar las ya otorgadas, que ascienden a un total de 26,7 millones de euros.

Por otro lado, los municipios de Letur (Albacete) y Mira (Cuenca), los más afectados, recibirán a través de otra resolución unos 27 millones de euros con una cobertura del 100% del gasto. Tolón ha reseñado que "es muy importante que los municipios sepan que están teniendo respuestas del Gobierno de España" en una colaboración entre instituciones que permite "dirigir la ayuda donde más se necesita".

La concesión de los 13,3 millones recoge un total de 49 actuaciones repartidas en 11 municipios albaceteños como Riopar, Nerpio, Molinicos, Ayna, Yeste u Ontur, con las intervenciones de mayor envergadura centradas en la reparación de la red viaria provincial y seguidas por las de saneamientos de espacios públicos.

"Las fuertes lluvias provocaron importantes destrozos en infraestructuras y también en servicios viarios y municipales de la provincia por lo que se procedió por parte del Gobierno a la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia el mismo 5 de noviembre de 2024", ha recordado Tolón, quien ha destacado que se activó "la maquinaria para poner en marcha ayudas lo antes posible" abriendo en febrero de 2025 la convocatoria de subvenciones a través del Ministerio de Política Territorial y con una elaboración de informes por parte de la Subdelegación del Gobierno de Albacete "ejemplar" gracias al esfuerzo de los técnicos, que han logrado acortar la gestión de los expedientes en menos de un año, frente a los dos años que se ha tardado en ocasiones anteriores.

El presidente provincial, Santi Cabañero, ha lamentado que España está "sufriendo en los últimos tiempos de muchas inclemencias del cambio climático" lo que representa "una realidad que estamos viendo cada día" y a pesar del "negacionismo de algunos". Por ello ha declarado "que las administraciones lo que tenemos que hacer cuando vienen estas maldades es responder con celeridad" para que las ayudas "no lleguen tarde y puedan tener el mayor impacto posible".

En este sentido, Cabañero ha querido "romper una lanza por el Gobierno de España" y su rápida asistencia a la provincia frente a "experiencias previas" comparando los 60 millones de euros recibidos en los últimos cuatro años para la reparación de carreteras frente a los tres millones de euros que hubo en las dos décadas anteriores.

PROYECTOS DE LA DIPUTACIÓN

Cabañero ha concretado que la Diputación dispone de 23 proyectos para arreglar 180 kilómetros de carretera en una financiación que asciende a los 24.356.000 millones de euros. Algunas de las vías a reparar serán 8 carreteras en la Sierra del Segura para 51 kilómetros de tramo o 7 kilómetros de la carretera del polígono Romica, AB104.

El presidente de la Diputación de Albacete ha resaltado que "en estos últimos cuatro años hemos tenido que solicitar la ayuda del Gobierno de España" ante los destrozos de las fuertes lluvias, y que gracias a su apoyo, desde el año 2021 "se van a arreglar 600 kilómetros de carreteras". Cabañero ha asegurado que comenzarán los proyectos "lo antes posible" confiado de que las ejecuciones comiencen en 2026.

El subdelegado del Gobierno en Albacete, Miguel Juan Espinosa, ha enfatizado la labor de los técnicos de su institución para tramitar "una cantidad tan grande de dinero en unos 50 expedientes que afectan tanto a infraestructuras municipales como red viaria" y cuya competencia en desarrollarlos ha conseguido que fueran aprobados sin necesidad de correcciones, acelerando el proceso. Esto ha hecho que el Ministerio haya pedido ayuda a la subdelegación del Gobierno de Albacete para tramitar también el extenso volumen de expedientes de municipios afectados por la DANA en la Comunidad Valenciana.