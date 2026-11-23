El Gobierno confirma el presunto asesinato de una mujer en Villarrobledo como un caso de violencia de género - MINISTERIO DE IGUALDAD

ALBACETE, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Igualdad, ha confirmado que el presunto asesinato de una mujer de 37 años en Villarrobledo el pasado 19 de noviembre se trata de un caso de violencia de género.

Tal y como confirmó la Guardia Civil, hay un hombre de 46 años de edad detenido por estos hechos, que tuvieron lugar sobre la 1.41 horas del pasado 19 de noviembre cuando el 112 recibió un aviso por el hallazgo del cuerpo de esta mujer en la finca 'El gordo' de la localidad albaceteña, situada en el kilómetro 16 de la CM-3121.

En nota de prensa, el Ministerio de Igualdad condena el presunto feminicidio por violencia de género de una mujer en la provincia de Albacete. La víctima no tenía hijas ni hijos menores de edad y no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende a 47 en 2026 y a 1.388 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez, quieren expresar "su más absoluta condena y su rotundo rechazo" ante este nuevo feminicidio machista y trasladan todo su apoyo a familiares y amistades de la víctima.

Tanto la ministra como la delegada instan a que se lleven a cabo todos los esfuerzos posibles desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia.

CUARTA VÍCTIMA EN C-LM

De su lado, el delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha condenado el asesinato machista de Elena, de 37 años, en Villarrobledo, ha trasladado sus condolencias y agradecido el trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en la que es ya la cuarta víctima mortal de violencia de género en Castilla-La Mancha en el año 2026.

El delegado ha mostrado "su más profundo rechazo" y ha pedido unidad de mensaje de toda la sociedad frente a la violencia machista, que ya se ha cobrado la vida de 47 mujeres en lo que va de 2026 en España.

En aplicación del protocolo aprobado por el Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Política Territorial cuando se produce un asesinato machista, se ha difundido una declaración institucional en la que se subraya que, como sociedad democrática, "no podemos tolerar ningún tipo de violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres".

La violencia machista "es una violencia estructural, sustentada en la discriminación sexista, la desigualdad y el desequilibrio en las relaciones de poder entre mujeres y hombres. La violencia contra las mujeres y niñas vulnera sus derechos fundamentales a la vida, a la libertad, a la integridad física y moral, a la igualdad y a la dignidad".

Asimismo, se reafirma el compromiso de las instituciones frente a los planteamientos negacionistas de la violencia machista y se hace un llamamiento a todas las administraciones y al conjunto de la sociedad para mantener esta lucha desde la unidad y la firmeza, avanzando hacia una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia contra las mujeres.

RECURSOS DE ASISTENCIA

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es, el canal de WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online disponible en la web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas del día, todos los días del año.

En el 016 se ofrece asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres, así como asesoramiento jurídico de 8.00 a 22.00 horas, todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

En caso de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Si no es posible realizar una llamada, ante una situación de peligro puede utilizarse la aplicación Alertcops, que envía una señal de alerta con geolocalización a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Estos medios pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género, ya que la erradicación de esta violencia es una responsabilidad colectiva.