La consejera de Igualdad de C-LM, Sara Simón. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara Simón, ha condenado el nuevo presunto caso de violencia machista ocurrido en Villarrobledo (Albacete), donde ha sido asesinada una mujer de 37 años, y ha anunciado que el Gobierno regional se sumará a la acusación popular en este caso. Asimismo, ha hecho un llamamiento a las mujeres que sufren violencia machista para que acudan a los centros de la mujer, incluso aunque no hayan presentado denuncia.

Simón ha trasladado un mensaje de cariño a la familia de la víctima, Elena, y ha lamentado que la violencia machista esté golpeando "de una manera dramática a la región". Con este nuevo caso, ha señalado, son ya cuatro las mujeres asesinadas en Castilla-La Mancha este año y 47 en el conjunto del país.

Durante su intervención, la consejera ha reclamado la unidad de las fuerzas políticas y las instituciones frente a la violencia de género. "Tenemos que estar unidos frente a la violencia de género", ha afirmado, al tiempo que ha pedido "aislar a quienes niegan la violencia machista" y "poner pie en pared con aquellas fuerzas políticas que niegan esa desigualdad", sin concretar más.

La titular regional de Igualdad ha confirmado que el Ejecutivo autonómico se sumará "a esa acusación popular en este nuevo caso" y ha asegurado que continuará trabajando para poner a disposición de las mujeres víctimas de violencia machista todos los recursos disponibles.

Preguntada por si la mujer había presentado denuncias anteriormente o estaba incluida en el sistema de protección, Simón ha explicado que, según la información trasladada por la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha, "no había denuncia".

La consejera ha precisado que la víctima sí había recibido atención en el centro de la mujer, aunque ha aclarado que las actuaciones realizadas con ella "tenían mucho más que ver con la orientación laboral" y que no había nada que indicase una situación de riesgo relacionada con la violencia machista.

"Una vez más, no había denuncias previas", ha insistido Simón, quien ha añadido que, por este motivo, no había sido posible protegerla a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Ante esta circunstancia, ha animado a las mujeres que estén sufriendo violencia machista a acudir a los centros de la mujer, donde pueden recibir atención psicológica y jurídica "incluso aunque no hayan puesto una denuncia". No obstante, ha señalado que presentar una denuncia facilita que las fuerzas de seguridad puedan activar su protección.