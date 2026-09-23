El Gobierno da luz verde a las obras del nuevo edificio judicial de Talavera, que al menos tardarán 46 meses

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la ministra de Inclusión; Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 22 de septiembre - A. Pérez Meca - Europa Press

TOLEDO 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado la contratación de las obras del nuevo edificio judicial de Talavera de la Reina (Toledo), con un valor estimado de 13,84 millones de euros. La futura sede albergará el Tribunal de Instancia de Talavera de la Reina y reunirá en un único edificio los servicios judiciales que actualmente se encuentran repartidos en distintos inmuebles.

Según informa el Ejecutivo, la nueva infraestructura se enmarca en la transformación de la Justicia impulsada por la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que ha sustituido los juzgados unipersonales por los Tribunales de Instancia y apuesta por una organización más eficiente, con una mejor utilización de los medios materiales y personales.

El contrato cuenta con un presupuesto base de licitación de 16,74 millones de euros y un valor estimado de 13,84 millones. Las obras tendrán un plazo inicial de ejecución de 46 meses y se desarrollarán sobre un solar de 4.559 metros cuadrados situado en la avenida de la Constitución, cedido por el Ayuntamiento de Talavera de la Reina.

La nueva sede concentrará los servicios judiciales de Talavera de la Reina, actualmente distribuidos en tres inmuebles, y permitirá superar los problemas de dispersión, falta de espacio y obsolescencia que presentan las instalaciones actuales. Además, el edificio estará preparado para atender el crecimiento futuro de la planta judicial.

La concentración de los servicios en un único inmueble permitirá prescindir de los alquileres de dos de las sedes actuales, favoreciendo una utilización más eficiente de los recursos públicos y de las infraestructuras judiciales.