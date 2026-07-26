El Gobierno da un nuevo impulso esta semana a la financiación autonómica y busca el respaldo del CPFF a su reforma

El ministro de Hacienda, Arcadi España, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 7 de julio de 2026, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha aprobado el límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto, y los objetivos - Marta Fernández - Europa Press

MADRID/TOLEDO 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Hacienda reunirá este miércoles a las comunidades autónomas para abordar la reforma del sistema de financiación autonómica en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en un nuevo intento del Gobierno por reactivar uno de los principales debates territoriales de la legislatura.

El encuentro, convocado por el ministro de Hacienda, Arcadi España, servirá para debatir y someter a votación la propuesta elaborada por el departamento, un paso previo a que pueda ser aprobada por el Consejo de Ministros y remitida posteriormente al Congreso de los Diputados.

La reunión llega después de que el Ejecutivo haya impulsado durante este mes de julio tanto la negociación de la reforma del sistema como la tramitación parlamentaria de la condonación parcial de la deuda autonómica, con la que el Estado asumirá hasta 83.252 millones de euros de deuda de las comunidades de régimen común.

Además, se celebrará apenas unas semanas después del último CPFF, en el que Hacienda presentó precisamente su propuesta para asumir esa deuda de las autonomías.

EL GOBIERNO QUIERE DAR UN IMPULSO A LA REFORMA

En este sentido, el Ejecutivo ya presentó el pasado mes de enero una primera propuesta para reformar el sistema de financiación, que fue trasladada a las comunidades en un CPFF de carácter informativo.

Sin embargo, aquella iniciativa fue rechazada por todas las autonomías salvo Cataluña y el debate quedó paralizado tras la salida de María Jesús Montero del Ministerio de Hacienda para encabezar la candidatura del PSOE a la Junta de Andalucía.

Con la llegada de Arcadi España al departamento, el Gobierno retomó en el mes de junio los contactos con las comunidades mediante reuniones bilaterales para abordar la reforma del modelo. No obstante, las autonomías 'populares' rechazaron ese formato y reclamaron que la negociación se desarrollara de forma multilateral en el seno del CPFF.

Ante esto, la intención del Ministerio es que el texto obtenga el visto bueno del Consejo este miércoles para elevarlo después del verano al Consejo de Ministros y remitirlo posteriormente al Congreso.

Al disponer el Gobierno del 50% de los votos en este órgano multilateral, tan solo necesitará el respaldo de una comunidad autónoma para sacar adelante la propuesta, un apoyo que previsiblemente llegará de Cataluña.

EL PP MANTIENE SUS CRÍTICAS

Las comunidades gobernadas por el PP han insistido durante los últimos meses en que cualquier reforma del sistema debe negociarse de forma multilateral y han rechazado que pueda estar condicionada por el acuerdo alcanzado entre el PSC y ERC para desarrollar un modelo de financiación singular para Cataluña.

Precisamente, ese pacto ha centrado buena parte de las críticas de los gobiernos autonómicos 'populares', que vienen denunciando que el Ejecutivo pretende introducir "privilegios" para una comunidad autónoma frente al resto.

El debate sobre la financiación se celebrará, además, en un contexto marcado por los últimos movimientos del Gobierno en materia autonómica.

El pasado jueves, el Congreso rechazó las enmiendas de totalidad presentadas por PP y Vox al proyecto de ley para la condonación parcial de la deuda autonómica, después de que Junts se sumara al bloque de investidura y permitiera continuar la tramitación parlamentaria.

Asimismo, la Cámara Baja volvió a tumbar esta semana la senda de estabilidad propuesta por el Gobierno para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027, lo que obligará al Ejecutivo a elaborar las cuentas públicas con un margen fiscal más restrictivo para las comunidades autónomas, pese a que el CPFF había dado previamente luz verde a un objetivo de déficit del 0,1% para las regiones con el rechazo de las autonomías del PP.