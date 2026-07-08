El Gobierno de C-LM acerca a las empresas las oportunidades que ofrece Europa para su crecimiento e internacionalización

Visita al Grupo TSD. - JCCM

CIUDAD REAL 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo, junto a la directora del IPEX, Paloma Sánchez, han visitado la empresa herenciana TSD para conocer su funcionamiento y hacerles llegar las diferentes líneas de ayuda que ofrece tanto la Unión Europea, especialmente aquellas de gestión directa, así como el apoyo que ofrece el Instituto de Promoción Exterior.

Rodrigo ha destacado la labor de la Oficina de Proyectos Europeos (OPE) en cuanto al asesoramiento personalizado que puede ofrecer a las empresas, según ha informado la Junta por nota de prensa. Por su parte, Sánchez ha recordado que Castilla-La Mancha está por encima de la media española en cuanto a exportaciones y crecimiento empresarial.

La Grupo TSD, que abarca sectores productivos de alto valor añadido, como la defensa y seguridad, sector ferroviario, renovables, electrónica y sistemas de emergencia y centro especial de empleo, "es un ejemplo de las ideas y prácticas que Castilla-La Mancha puede exportar a Europa", ha señalado la directora general de Asuntos Europeos. Por este motivo, desde la Dirección General y la OPE han querido conocer su actividad y hacerles llegar las ayudas que puede ofrecerles la Unión Europea, "especialmente las de financiación directa que siguen siendo las más desconocidas para las empresas". Unas ayudas que, a través de diferentes programas, pueden adaptarse a la actividad y necesidades de cada sector, entidad o empresa.

"Hasta ahora habíamos estado trabajando, a través de la OPE, con asociaciones y entidades sociales, pero hemos iniciado un camino más amplio, para hacer llegar también las oportunidades que ofrece Europa al tejido empresarial para el desarrollo de proyectos concretos, más relacionados con la investigación o con el intercambio de experiencias con otras empresas similares en el resto de la Comunidad Europea", ha explicado Rodrigo, incidiendo en que "es otra forma de apoyo que ofrece el Gobierno Regional a nuestro tejido empresarial, con un asesoramiento personalizado y de forma cercana".

Ayuda y asesoramiento que viene a complementar el que ofrece también el IPEX, como ha destacado su directora, Paloma Sánchez, quien ha puesto en valor el buen momento en cuanto a exportaciones y crecimiento empresarial que vive Castilla-La Mancha. Con unas exportaciones a cierre de 2025 de 11.165 millones de euros y un crecimiento en las ventas de un 4,43%, por encima de la media nacional. Además, de enero a abril de 2026, se ha conseguido el mejor dato de la serie histórica para un cuatrimestre, 3.900 millones de euros en ventas, lo que supone un crecimiento de un 7% con respecto al mismo período del año anterior, mientras que la media de España se sitúa en un 2%. El record histórico en ventas también se produjo durante el pasado mes de marzo, con 1.118 millones de euros.

"Estos datos son una muestra de la potencia que tienen nuestras empresas y que, desde el Gobierno Regional, tanto desde la Dirección General de Asuntos Europeos como desde el IPEX, tenemos que apoyar y seguir haciéndoles llegar oportunidades para que puedan abrir nuevos mercados, acompañando desde el inicio de su actividad y facilitarles que puedan seguir creciendo", ha puesto en valor Sánchez.

Por último, no ha querido olvidar que el sector industrial aporta en la actualidad un alto porcentaje al PIB regional, un 20,7% que también se sitúa ocho puntos por encima de la media nacional y que Castilla-La Mancha es la quinta región más industrializada de España.