El Gobierno de C-LM amplía en 1,2 millones de euros sus ayudas para la mejora de puntos limpios

TOLEDO, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030 ha publicado la ampliación de crédito de la convocatoria de ayudas para mejora de puntos limpios y adquisición de puntos limpios de proximidad en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-Next Generation EU.

Según publica este martes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), y recoge Europa Press, esta ampliación es de un total de 1.242.713,57 euros y va acompañado de una nueva distribución de las cuantías establecidas.

De esta forma y tras la ampliación y reasignación de los créditos, la línea 1 tendrá unos fondos de 2.300.000 euros, mientras que la línea dos contará con un presupuesto de 2.100.000 euros, quedando la cuantía total en 4.400.000 euros.