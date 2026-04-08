Gobierno C-LM asegura que los audios entre Cospedal y Villarejo demuestran que la dirigente 'popular' "estaba en el ajo"

La Consejera Portavoz Del Gobierno Regional, Esther Padilla, Ha Comparece En Rueda De Prensa Para Dar Cuenta De Los Asuntos Tratados En El Consejo De Gobierno. - A.PEREZ HERRERA/JCCM

TOLEDO, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno regional de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha valorado este miércoles la exclusión de Cospedal y del PP del juicio sobre la Operación Kitchen a pesar de los audios revelados que mantenía la dirigente popular con el excomisario Villarejo, afirmando que si bien "no sabemos si ella ordenó o no el espionaje sí sabemos, porque lo ha escuchado toda España, que Cospedal estaba en el ajo".

Padilla ha recordado "frases contundentes" de los audios revelados en que la 'popular' mencionaba que "hay que conseguir esa libretita" o que "hay que laminar al cabrón".

Por ello, la portavoz ha afirmado que "Cospedal formaba parte de la cadena" de corrupción de la que "los dirigentes del PP de Castilla-La Mancha no terminan de soltar lastre" a pesar de que los ciudadanos "sí lo hicieron cuando dijeron no a los recortes, no a la soberbia y no a la corrupción" en las últimas elecciones eligiendo a Emiliano García-Page como su presidente.

La portavoz ha señalado que el Gobierno de García-Page "ha demostrado durante los 11 años de gobierno en esta región" que no tienen "casos como el de las mascarillas durante el Covid" y que se ha mantenido "a raya a corruptos y estafadores".

"Este Gobierno es un Gobierno limpio y transparente y por ello el presidente García-Page tiene cada vez mayor apoyo social", ha concluido Padilla.