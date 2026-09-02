Gobierno C-LM asegura que las cifras muestran la "robustez" del mercado laboral de la región

La viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Seguridad y Salud Laboral, Nuria Chust - JCCM

CIUDAD REAL 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Seguridad y Salud Laboral, Nuria Chust, ha analizado los datos de paro registrado y afiliación del mes de mayo en la región. "Castilla-La Mancha ha resistido mejor que el conjunto del país el impacto negativo que tiene el mes de agosto en el mercado de trabajo y hemos alcanzado la cifra más alta de empleo de toda la historia de la región en agosto, después de crear más de 23.000 nuevos puestos de trabajo en el último año".

Asimismo, Chust ha señalado que las cifras publicadas este miércoles muestran la "robustez" del mercado laboral de la región, destacando que, desde la llegada al Gobierno autonómico de Emiliano García-Page, "el paro ha bajado en 99.105 personas y se han creado más de 189.000 nuevos puestos de trabajo".

Castilla-La Mancha ha alcanzado la cifra más alta de empleo afiliado a la Seguridad Social de toda la serie histórica en el mes de agosto, 828.637 personas afiliadas, pese a la estacionalidad negativa del mercado de trabajo en este mes en el conjunto del país, después de que en la región se hayan creado más de 23.000 nuevos empleos en el último año.

La viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Seguridad y Salud Laboral ha remarcado el impacto también del proceso extraordinario de regulación de personas migrantes en el mercado laboral en el mes de agosto.

El paro se ha situado en la región en 116.120 personas en agosto, un mes marcado por la estacionalidad negativa del mercado laboral en el conjunto del país que coincide con el final de la campaña estival en muchos sectores, especialmente en las actividades del sector servicios. Esta cifra supone un aumento de 1.424 personas en términos mensuales, un 1,24%, y de 21 personas en términos interanuales, en una evolución marcada no sólo por la estacionalidad negativa del mes de agosto sino también por el impacto que tiene ya en el mercado laboral el proceso extraordinario de regulación de personas migrantes en el país.

Ese impacto se refleja, tal y como ha explicado la viceconsejera, en el incremento de personas desempleadas de origen extracomunitario en el mes de agosto, "con un crecimiento de 680 personas que, en términos interanuales, es de 3.354 personas desempleadas de origen extracomunitario más en la región", y ha puesto como ejemplo las cifras de este colectivo el pasado año, "cuando descendieron tanto en términos mensuales como interanuales en el mes de agosto". Además, Nuria Chust ha señalado también que la práctica totalidad del incremento del desempleo en términos interanuales recae en las personas sin empleo anterior, "mientras que en el resto de los sectores, salvo por la estabilidad en la industria, el paro baja en Castilla-La Mancha en los últimos doce meses".

Así, en el último año en la región el paro ha bajado en la agricultura en 390 personas, un 8,03%; sube apenas en 4 personas en industria, una 0,04%; baja en la construcción en 204 personas, un 2,65%; baja también en el sector servicios, en 1.208 personas, un 1,45%; pero sube en el colectivo sin empleo anterior en 1.819 personas, un 18,2%.

En cuanto a la afiliación, la viceconsejera ha destacado que, pese a ese impacto negativo de la estacionalidad del mes de agosto en el mercado de trabajo, y que se ha traducido en un descenso de la afiliación en términos intermensuales de 3.961 personas, un 0,48%; "el empleo en la región alcanza las 828.637 personas afiliadas, la cifra más alta de toda la serie histórica para un mes de agosto en nuestra región, después de que se hayan creado en el último año más de 23.000 nuevos empleos en Castilla-La Mancha, un crecimiento del 2,85%". De hecho, y detallando el dato de la provincia de Ciudad Real, la viceconsejera ha valorado que el dato de empleo afiliado, 118.028 personas, "es el dato más alto de la historia para cualquier mes analizado en la provincia".

Además, la afiliación de personas trabajadoras autónomas en la región se sitúa en 151.639 personas, después de caer en un 0,18% en el último mes y de crecer en 2.364 personas trabajadoras autónomas, un 1,58%, en el último año. En las cifras de contratación, la viceconsejera ha detallado que el 39% de los contratos firmados en agosto en la región fueron de carácter indefinido.