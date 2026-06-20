El Gobierno de C-LM cifra en un 68,48% la participación en la primera prueba de las oposiciones a Maestros de 2026

Primera prueba de las oposiciones al Cuerpo de Maestros 2026 en Castilla-La Mancha. - JCCM

TOLEDO 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 7.171 de los 10.471 llamados a ocupar una de las 543 plazas convocadas al Cuerpo de Maestros, han participado en la mañana de hoy en el proceso de oposición de 2026, dato que, en términos porcentuales, representa el 68,48%.

En la provincia de Toledo, de los 3.018 opositores llamados a participar en el proceso lo han hecho 1.947 (un 64,51%); en la de Cuenca, de los 1.560 lo han hecho 1.051 (un 67,37%); en la de Ciudad Real, de los 1.476 lo han hecho 1.042 (un 70,60%), en la de Albacete, de los 3.217 lo han hecho 2276 (un 70,74%) y en la de Guadalajara, de los 1.200 han participado 855 (un 71,25%), según ha informado la Junta a través de una nota de prensa.

El director general de Recursos Humanos, José Manuel Almeida, ha destacado que la jornada se viene desarrollando "con total normalidad", al tiempo que ha deseado suerte a los opositores y ha agradecido el trabajo de los 115 tribunales, que tendrán que desempeñar su función hasta finales de julio.

Del mismo modo, el director general ha subrayado la apuesta del Gobierno regional por la estabilidad del empleo público docente y ha recordado que, en estos últimos 10 años, se han convocado más de 8.400 plazas.

Castilla-La Mancha celebra un nuevo proceso de Oposición de Enseñanzas Medias, que ha comenzado este fin de semana en sedes repartidas por las cinco provincias de la comunidad autónoma. En total, están llamadas a ocupar una de las 543 plazas convocadas 10.471 aspirantes.

Las pruebas selectivas se están desarrollando de forma descentralizada en las cinco provincias de Castilla-La Mancha con el objetivo de facilitar la organización del proceso y garantizar su correcto desarrollo. La distribución de especialidades establece que Albacete ha acogido las pruebas de Educación Primaria, mientras que Ciudad Real ha sido la sede de las especialidades de Inglés y Música.

Por su parte, en Cuenca se han celebrado los exámenes correspondientes a Educación Física y Audición y Lenguaje, mientras que Guadalajara ha acogido las especialidades de Pedagogía Terapéutica y Francés. Finalmente, la provincia de Toledo ha sido la sede de las pruebas de Educación Infantil.

Las pruebas selectivas para el Cuerpo de Maestros se estructuran en una fase de oposición y una fase de concurso de méritos. La fase de oposición incluye una primera prueba destinada a evaluar los conocimientos específicos de cada especialidad, compuesta por el desarrollo de un tema escrito y una parte práctica adaptada a la especialidad correspondiente.

Los aspirantes que superen esta primera prueba deberán realizar una segunda prueba centrada en la aptitud pedagógica, que consiste en la defensa de una programación didáctica y la exposición de una unidad didáctica o situación de aprendizaje. Posteriormente, en la fase de concurso, se valorarán aspectos como la experiencia docente, la formación académica y otros méritos profesionales.