Gobierno C-LM cifra en el 97% el grado de ejecución de sus 1.054 compromisos a ocho meses de las elecciones

El vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero. - JCCM/DAVID ESTEBAN GONZALEZ

CIUDAD REAL 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha situado en el 97% el porcentaje de sus 1.054 compromisos de legislatura que están cumplidos o presentan un grado de ejecución superior al 50%, cuando restan ocho meses para las elecciones autonómicas previstas para el próximo 23 de mayo.

Así lo ha señalado el vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero, tras el conocido como 'sanedrín', el encuentro periódico que el presidente regional, Emiliano García-Page, mantiene con todo su gabinete para evaluar el cumplimiento del programa de gobierno, celebrado en esta ocasión en la finca Encomienda de Mudela (Ciudad Real) y perteneciente al Estado.

Caballero ha explicado que este será el "último gran encuentro de análisis antes de marzo", mes en el que está prevista la convocatoria de las elecciones autonómicas, y ha señalado que el Ejecutivo ha revisado un total de 1.054 compromisos procedentes tanto del programa electoral como de los anuncios realizados por García-Page durante los debates sobre el estado de la región y a lo largo de la legislatura.

Según el balance ofrecido por el vicepresidente segundo, el 75% de los compromisos ya están cumplidos o se encuentran en una fase muy avanzada de ejecución, mientras que el porcentaje se eleva hasta el 97% si se incluyen aquellos que han superado la mitad de su ejecución.

Caballero ha añadido que, en el último año, el grado de cumplimiento ha avanzado 26 puntos.

Entre las medidas destacadas en sanidad, Caballero ha citado la implantación de la carrera profesional, la creación de una unidad de investigación de Atención Primaria, la ampliación de zonas básicas de salud y una nueva oferta pública de empleo con 5.400 plazas sanitarias.

En vivienda, ha puesto el foco en las deducciones fiscales para jóvenes, la legislación para movilizar parcelas públicas sin uso, el plan de vivienda en el medio rural y, especialmente, los préstamos a tipo cero para jóvenes.

También ha repasado actuaciones educativas como la gratuidad de la primera matrícula universitaria, el plan de climatización de centros escolares y un programa de refuerzo educativo que ha supuesto 309 contratos.

EMPLEO, DESPOBLACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS

En materia social, Caballero ha destacado que se han superado los 5,5 millones de horas de ayuda a domicilio, así como las 121.000 prestaciones vinculadas a este servicio, al tiempo que ha asegurado que las ayudas de emergencia se están concediendo en tres días, por debajo de los cinco inicialmente comprometidos.

El balance también incluye la expansión del transporte sensible a la demanda, con servicios en zonas como Almadén y la Serranía Baja conquense, además de los servicios Astra de Talavera y el área metropolitana de Ciudad Real.

Entre las infraestructuras ha mencionado la pasarela ciclopeatonal entre Ciudad Real y Miguelturra, los remontes de Cuenca y la mejora de la CM-4106 en Anchuras hacia la provincia de Badajoz.

En economía y empleo, ha enumerado el Bono Pyme, la estrategia de impulso al trabajo autónomo, la tarifa plana para autónomos, y el programa de empleo activo.

Caballero ha sostenido que Castilla-La Mancha cuenta actualmente con más personas trabajando que nunca y con unos niveles de desempleo similares a los existentes en 2008, datos que, a su juicio, muestran una economía que "crece, que genera riqueza" y mantiene la confianza para atraer inversiones.

También ha defendido los resultados de las políticas contra la despoblación y ha asegurado que se está produciendo un aumento de población por el regreso de personas que se marcharon y por la llegada de nuevos habitantes.

En agricultura ha citado la creación de las interprofesionales del Vino y del Pistacho, el plan de regadíos y el incremento hasta los 12 millones de euros del presupuesto para seguros agrarios. Asimismo, ha destacado las alegaciones presentadas por la Junta a los planes hidrológicos del próximo ciclo y ha reprochado que, según ha afirmado, ni el PP ni ayuntamientos o diputaciones gobernados por este partido hayan presentado alegaciones.

Caballero ha concluido que, más allá del grado de cumplimiento de los compromisos, Castilla-La Mancha está "infinitamente mejor que en 2015" y ha defendido que la región dispone ahora de más profesionales sanitarios y docentes, mejores servicios sociales y una economía más fuerte.

"No estamos dispuestos a morir de éxito", ha advertido, antes de fijar como objetivo para los próximos años situar a Castilla-La Mancha entre las regiones con mejores niveles de bienestar social y desarrollo económico.

IV CENTENARIO Y UCI DE TOMELLOSO

Preguntado por algunas de las demandas que siguen pendientes en la provincia de Ciudad Real, como la finalización de la Autovía del IV Centenario, cuyas obras quedaron detenidas en 2011, Caballero ha vinculado su ejecución a la financiación autonómica y a la necesidad de priorizar el destino de los recursos públicos.

"Necesitamos más financiación y por esto es tan importante la pelea de la financiación autonómica", ha señalado el vicepresidente segundo, quien ha defendido que cuando el reparto de los recursos estatales "es injusto y perjudica a Castilla-La Mancha" el Ejecutivo regional no puede abordar todas las infraestructuras que desea.

"Tenemos que priorizar a dónde destinamos los recursos y hemos decidido destinarlos al bienestar, la sanidad y la educación", ha añadido.

Sobre la reclamación de una UCI en el Hospital de Tomelloso, Caballero ha defendido que la decisión debe responder exclusivamente a criterios técnicos y profesionales.

"Precisamos de la decisión de los profesionales, los médicos, para tomar decisiones tan importantes como instalar una UCI en un hospital. Eso no puede ser una decisión política", ha afirmado.

En este sentido, ha asegurado que Castilla-La Mancha cuenta con hospitales "bien dotados", con más profesionales y una apuesta creciente por la tecnología, y ha advertido de que el Gobierno regional no va a "sucumbir a la demagogia y al electoralismo" en decisiones que, según ha sostenido, podrían terminar perjudicando los intereses de la región.