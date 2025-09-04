El Gobierno de C-LM se compromete a recualificar a la plantilla de Eserman en caso de que eche el cierre en Puertollano

CIUDAD REAL 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta de Comunidades en la provincia de Ciudad Real, Blanca Fernández, ha mantenido una reunión con los representantes sindicales de Eserman, a los que ha asegurado que el objetivo del Ejecutivo es preservar "todos los puestos de trabajo" de esta compañía que presta servicios como contrata en Repsol Química de Puertollano.

Para ello, Blanca Fernández ha planteado diferentes propuestas sobre la mesa en este encuentro en el que también han estado presentes el delegado provincial de Economía, Empresas y Empleo, Agustín Espinosa, y la secretaria general de Comisiones Obreras en la provincia de Ciudad Real, Esther Serrano.

Según informa el Ejecutivo, la primera de esas propuestsa pasa, si fuera necesaria, por recualificar a los trabajadores. "Estamos dispuestos a poner fondos del Gobierno de Castilla-La Mancha para que a la nueva empresa no le cueste ni un solo euro recualificar a los trabajadores que en este momento están afectados por la situación".

Y otra medida trasladada por la delegada es que, si fuera necesario constituir una bolsa de trabajo para reubicar a esos trabajadores en otras contratas de Repsol, "el Ejecutivo estaría dispuesto a hacer esa labor de intentar convencer a Repsol para que, con sus contratas restantes, pueda reubicar al resto de trabajadores en el caso de que fuera necesario".

En este sentido, Blanca Fernández ha mostrado su gran preocupación por la situación en la que se encuentran los trabajadores de Eserman. "Vamos a intentar ayudar y empujar en la buena dirección, como no puede ser de otra manera, sabiendo que una cuestión empresarial en la que el Gobierno no tiene competencias, pero sí es de nuestra incumbencia".

"Sin duda, lo que tenemos claro es que estamos al lado de los trabajadores, porque entendemos que es una plantilla de una edad avanzada a la que hay que ir dándole soluciones de una u otra manera", teniendo en cuenta además que son profesionales expertos y especializados que a su juicio "no merecen irse a la calle".