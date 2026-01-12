Gobierno C-LM y constructoras impulsan en Guadalajara un plan piloto para atraer mano de obra al sector

La Junta y las constructoras impulsan en Guadalajara un plan piloto para atraer mano de obra al sector - EUROPA PRESS

GUADALAJARA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Guadalajara se ha convertido en el escenario de un proyecto piloto, pionero en España, para hacer frente a la grave falta de mano de obra que sufre el sector de la construcción, un problema que se extiende al conjunto de Castilla-La Mancha, donde según las estimaciones harían falta unos 40.000 trabajadores, y que amenaza la capacidad de respuesta ante la creciente demanda de vivienda.

Bajo el nombre 'Construyendo un futuro profesional', la iniciativa permitirá la contratación y formación simultánea de 16 personas desempleadas mediante contratos de formación en alternancia, combinando empleo remunerado y aprendizaje en obra, iniciativa con la que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha va a contribuir con 57.000 euros, sin descartar que si va bien se amplie y mejore.

El proyecto ha sido presentado este lunes en una rueda de prensa en la que han participado el presidente de la Asociación Provincial de Empresas de la Construcción de Guadalajara (APEC), Emilio Díaz; el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y de la Fundación Laboral de la Construcción, Pedro Fernández; el presidente de la Fundación Hercesa, Juan José Cercadillo, y la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco.

Durante su intervención, Emilio Díaz ha subrayado que la raíz del problema actual se encuentra en la profunda crisis que vivió el sector durante más de una década. "Muchos trabajadores salieron de la construcción en una crisis muy larga que interrumpió la formación natural en las obras y rompió el relevo generacional", ha explicado, añadiendo que hoy "ya no hablamos solo de mano de obra cualificada, sino de falta de mano de obra, sin más".

Ante esta situación, Díaz ha detallado que desde APEC Guadalajara se impulsó este proyecto, que arranca con 16 personas gracias a una subvención de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. "Hemos encontrado un acomodo legal para su formación con contratos en alternancia: dos días de formación y tres de trabajo en las propias obras, cobrando desde el primer día", ha indicado, destacando que la asociación pondrá recursos propios para ayudar a soportar los costes a las empresas participantes.

Díaz también ha advertido de que Guadalajara sufre una fuerte competencia de otros sectores por la mano de obra y ha reclamado una campaña institucional de dignificación del sector. "Creo que es una deuda que tiene la administración. Necesitamos ayuda y recursos, y si el proyecto nos desborda, necesitaremos más apoyo", ha señalado, guante que ha sido recogido por la consejera de Economía, quien se ha comprometido a ponerla en marcha como se hizo en su momento con otros sectores.

Desde una perspectiva más amplia, el presidente de la CNC y de la Fundación Laboral de la Construcción, Pedro Fernández, ha calificado la escasez de trabajadores como "uno de los principales problemas del sector a nivel nacional y regional".

UN SECTOR QUE NO HA SABIDO ATRAER NI A JÓVENES NI A MUJERES

Fernández ha ofrecido una radiografía preocupante: "Solo el 10% de los trabajadores tiene menos de 29 años y casi otro 10% supera los 60. De aquí a diez o quince años, un tercio de las plantillas se va a jubilar".

En este contexto, ha reconocido que el sector no ha sabido atraer ni a jóvenes ni a mujeres. "Estamos vendiendo mal el sector. Cuando los jóvenes conocen las condiciones laborales, muchos no se quieren ir, pero no llegamos a ellos", ha afirmado.

Sin embargo, sobre la presencia femenina, ha destacado que, aunque ha crecido, "a pie de obra solo el 6% son mujeres, cuando hemos comprobado que en algunos oficios, por el cuidado y el mimo, son incluso mejores".

Fernández ha defendido iniciativas como la presentada en Guadalajara como "ejemplos a seguir" y ha reclamado una mayor coordinación entre administraciones.

"El diagnóstico está claro. Necesitamos un pequeño impulso, y hoy la Consejería lo ha dado", ha asegurado, subrayando el papel de la Fundación Laboral de la Construcción como una de las principales entidades formativas del país.

NO HAY PERSONAL QUE QUIERA SEGUIR EL OFICIO

Por su parte, el presidente de la Fundación Hercesa, Juan José Cercadillo, ha aportado una visión histórica del sector, recordando que desde los años ochenta la construcción ha sufrido fuertes ciclos y crisis que han provocado una salida masiva de trabajadores.

"En 2008 hubo una huida de personal de la construcción hacia otros sectores, y desde entonces no hemos conseguido recuperarlo", ha señalado.

Cercadillo ha lamentado que, pese a haber impartido más de 42.000 horas de formación desde la Fundación Hercesa, "no hay personal que quiera seguir el oficio", motivo por el que ha valorado muy positivamente el acuerdo con la Junta.

"Creo que este es el inicio de un camino de éxitos. Hay que incentivar la formación y esta es una gran oportunidad, exportable a muchas zonas y sectores", ha afirmado, comprometiendo la colaboración de la fundación con el proyecto.

LA CONSTRUCCIÓN, UNA OPORTUNIDAD LABORAL

De su lado, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha sido contundente al señalar el objetivo de la iniciativa. "Hoy estamos aquí para intentar revertir una situación recurrente en la construcción: la falta de mano de obra. Ya no hablamos solo de cualificación, sino de personas", ha declarado, agradeciendo expresamente "el esfuerzo y el riesgo" asumido por las organizaciones empresariales y las fundaciones.

Franco ha hecho un llamamiento a las personas desempleadas para que vean en la construcción una oportunidad laboral. "Los coletazos de la anterior crisis dejaron una mancha muy profunda en la imagen del sector, pero hoy es un sector de vanguardia, con industrialización y digitalización, y con futuro", ha defendido, apostando por "un trabajo en equipo" entre administraciones y empresas.

La consejera ha explicado que la Junta destina 57.000 euros a este proyecto piloto, una inversión que ha calificado de "muy económica" en relación con su potencial impacto.

"Si este proyecto sale bien, estamos dispuestos a seguir invirtiendo en el sector, porque este modelo de formación en oficios, con empresas y fundaciones del territorio, es el mejor modelo y apostamos por él con los ojos cerrados", ha asegurado.

Dicho esto, ha recordado que en la última década el Gobierno regional ha invertido 76 millones de euros en formación en construcción y que el empleo en el sector ha pasado de algo más de 51.000 personas a cerca de 91.600, aunque ha reconocido que el objetivo es seguir creciendo y llegar a los datos de antes de la crisis.

"Necesitamos jóvenes, mujeres y relevo generacional. Sin mano de obra no podremos construir más viviendas ni con mejores calidades", ha advertido.

Según datos y estimaciones del propio sector, a día de hoy en España faltan en torno a 700.000 trabajadores de la construcción para cubrir la demanda actual de obra nueva, rehabilitación y planes vinculados a fondos europeos y políticas de vivienda. No hay una cifra oficial desglosada por Castilla-La Mancha, donde en la actualidad hay cerca de 90.000 personas ocupadas en el sector y se necesitan alrededor de 40.000 más para satisfacer las necesidades actuales, según estimaciones sectoriales citadas por los organizadores.

El proyecto 'Construyendo un futuro profesional' arrancará en las próximas semanas, tras la publicación de la orden de ayudas, y contará con dos ciclos formativos de ocho personas cada uno, desarrollados por la Fundación Laboral de la Construcción y la Fundación Hercesa.

Si los resultados son positivos, el modelo podría extenderse al resto de provincias de Castilla-La Mancha como respuesta estructural a uno de los principales retos del sector.