Gobierno C-LM critica que el "único clavo ardiendo al que agarrarse" de Núñez para gobernar sea "entregarse a Vox"

TOLEDO 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera Portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha constatado que "el único clavo ardiendo al que tiene que agarrarse" el presidente del PP regional, Paco Núñez, para alcanzar la Presidencia de la región en 2027, sea "entregarse a la ultraderecha, entregarse a Vox".

Padilla se ha pronunciado así preguntada por el hecho de que Núñez haya reivindicado el pacto con Vox como vía legítima para alcanzar el Gobierno regional a partir de 2027 en un escenario sin mayorías absolutas, considerando que "ya queda más que en evidencia cuál es el objetivo de Núñez".

Se ha referido así al documento marco elaborado por Génova para negociar con Vox, del que "no se va a salir" el dirigente del PP, "porque ya saben que cuando les llaman obedecen incluso cumpliendo su palabra con la sociedad de Castilla-La Mancha, así que en este caso lo hará encantado".

A juicio de Padilla, "lo que tiene que tener clara la sociedad de Castilla-La Mancha es que lo que ofrece el señor Núñez es un gobierno condicionado. Es la única posibilidad que él mismo reconoce que tiene de gobernar, porque reconoce que el presidente Page tiene un apoyo muy mayoritario", y en este momento, según los sondeos que se conocen", el socialista "ampliaría la mayoría absoluta".

Lo que tiene que ofrecer Núñez a la ciudadanía de la región es "un gobierno condicionado en el que Vox le diga por dónde tiene que ir y qué es lo que tiene que hacer. Si quedaba alguna duda, él mismo ya lo ha manifestado", ha apuntado Padilla, que cree que esta actitud es para que "la gente se vaya acostumbrando y que lo normalice".

Dicho esto, ha avisado de que "el dilema" que el propio Paco Núñez está planteando a la gente es el de elegir entre "un gobierno estable con autonomía propia para defender los intereses de Castilla-La Mancha o un gobierno condicionado, que es lo que está ofreciendo el señor Núñez".