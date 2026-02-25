Gobierno C-LM recuerda por carta al alcalde de Talavera que el Fondo de Contingencia no cubre la limpieza de calles

La Portavoz Del Ejecutivo Castellanomanchego, Esther Padilla. - PIEDAD LOPEZ/JCCM

TOLEDO, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha enviado este miércoles una carta al alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, recordándole que el Fondo de Contingencia que quiere que el Gobierno regional active para la ciudad tras los daños causados por el temporal "no está establecido para la limpieza de las calles y el mantenimiento de las infraestructuras municipales".

La portavoz del Ejecutivo castellanomanchego, Esther Padilla, ha desvelado a preguntas de los medios en rueda de prensa el envío de esta carta, en la que el consejero recuerda al primer edil talaverano que el Ejecutivo autonómico puso "a disposición todo el operativo de emergencia y todos los medios que fueron necesarios, recursos materiales y humanos, para minimizar los efectos de las lluvias" y continúan estando "a su disposición" pero "dentro de nuestras competencias".

Así, ha incidido en que las infraestructuras municipales y el mantenimiento de los sistemas de saneamiento son competencia local, competencia municipal, según la normativa vigente.

Padilla ha mostrado, además, su sorpresa por las declaraciones del alcalde de Talavera demandando ese fondo, cuando en las reuniones que mantuvo el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) agradeciera los medios que se estaban proporcionando por parte del Gobierno regional y felicitase el trabajo de los efectivos y del personal dependiente de la Junta de Comunidades, y este martes acudiera a la sede de su partido "para decir lo contrario".

En opinión de la portavoz, o a Gregorio le han llamado porque "hay que hacer ruido" o "no tiene explicación ninguna" su actitud. Además, ha añadido que el alcalde de Talavera "nunca ha llegado a pedir todos los recursos que dijo que iba a pedir".

Al respecto, ha pedido una "reflexión" de "si ellos han cumplido con sus responsabilidades y han hecho todo lo que tenían que hacer para evitar que se produjeran las inundaciones, en este caso de Talavera" porque el Ejecutivo regional ha actuado dentro de sus competencias, "garantizando la respuesta a la emergencia, con coordinación institucional y con medidas de prevención para que la población no se viera afectada".

En el caso concreto de Talavera, se activaron los mecanismos de prevención y respuesta, se contribuyó al achique de agua, al rescate de personas y se garantizó la atención sanitaria y que las carreteras estuvieran "lo más despejadas posible o despejarlas cuanto antes para garantizar la movilidad en la región, garantizando de alguna manera los servicios esenciales y eso es lo que a la Junta de Comunidades le compete".

"La Junta, en este caso, ha actuado donde le corresponde", ha finalizado Esther Padilla, que ha declarado que no van a "alimentar" una "polémica" que, además de ser ficticia, tiene un "interés".