Gobierno C-LM da luz verde a una Proposición de Ley del PSOE que aumenta un 20% las prestaciones de dependencia

La consejera Portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, comparece en rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno. - JCCM

TOLEDO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la Proposición de Ley de medidas urgentes en materia de atención a las personas en situación de dependencia en Castilla-La Mancha, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que permitirá incrementar en un 20 por ciento las prestaciones económicas que reciben las personas en situación de dependencia en la región.

Esta iniciativa parlamentaria iniciaba hace unos días su recorrido parlamentario y estaba pendiente de que el Consejo de Gobierno emitiera su criterio.

En rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos aprobados por el Consejo de Gobierno, la portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, ha informado que esta nueva medida supondrá una inversión adicional de 32 millones de euros al año.

Este aumento se producirá en las prestaciones dirigidas a los cuidados en el entorno familiar, a las vinculadas al servicio, "que son las que contribuyen a financiar los servicios de atención que necesitan las personas dependientes; y las prestaciones de asistencia personal que favorecen la autonomía y el desarrollo de la vida cotidiana".

Como ha indicado Padilla, esta mejora alcanza a más de 37.700 personas que ya tienen reconocidas esas prestaciones económicas en Castilla-La Mancha. Y ha adelantado que además "vamos a hacer una actualización de oficio", por lo que, "no van a necesitar presentar una nueva solicitud para esa actualización".

Este aumento, ha precisado la responsable autonómica, también se aplicará a las prestaciones que se reconozcan posteriores a la entrada en vigor o las que se estén tramitando en ese mismo momento.

"Estamos hablando, por lo tanto, de más recursos para las personas que necesitan apoyos en su vida diaria, para sus familias, que, evidentemente, la mayor parte de los cuidados recae en ellas", ha insistido.

Y es que, como ha precisado la portavoz del Ejecutivo, es importante esta medida porque detrás de cada una de esas más de 3.700 prestaciones, "hay una persona, una familia y unas necesidades concretas, muy específicas, adaptadas a cada ciudadano".