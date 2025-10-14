El Gobierno de C-LM desactiva en Albacete el Plan Específico por Fenómenos Meteorológicos Adversos

ALBACETE 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha desactivado, a las 07.15 horas de hoy, martes, el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam), que se encontraba en Fase de Alerta (Situación Operativa 0) en la provincia de Albacete, desde las 17.00 horas de ayer.

La desactivación del Plan Específico se ha llevado a cabo al no haber previsión de avisos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por lluvias y tormentas en Albacete, ni en ninguna otra zona de la región, y ante la ausencia de incidentes.

Según informa el Ejecutivo, durante el tiempo de activación del Meteocam se ha registrado en el Servicio de Emergencias 1-1-2 un incidente, concretamente en el municipio de Chinchilla de Montearagón, causado por una balsa de agua en una de las salidas de la autovía A-30. El incidente fue solucionado, sin que se produjeran daños personales.