Gobierno C-LM y diputaciones firmarán el 24 de marzo el convenio de financiación del Programa de Apoyo Activo al Empleo

El jefe del Gobierno regional, Emiliano García-Page, presenta la II Estrategia de Impulso al Trabajo Autónomo 2026-2030. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

ALBACETE 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha y las cinco diputaciones provinciales firmarán el 24 de marzo el convenio para la financiación del Programa de Apoyo Activo al Empleo, lo que era el Plan de Empleo.

Así lo ha adelantado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, este viernes en Tarazona de la Mancha (Albacete) donde ha presentado la II Estrategia de Impulso al Trabajo Autónomo 2026-2030.

Un nuevo plan de empleo que, según ha asegurado García-Page, "es otra pieza más de un puzle en el que todos estamos involucrados".