Gobierno C-LM eleva a Situación Operativa 1 el Meteocam en Albacete y activa recursos tras la tormenta en Madrigueras

Archivo - C-LM eleva el Pricam a Fase de Emergencia, Situación Operativa 1, en las provincias de Guadalajara y Toledo. - JCCM - Archivo

ALBACETE 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha activado a las 22.15 horas de este viernes el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam) en Fase de Emergencia, Situación Operativa 1, para la provincia de Albacete, ampliando así la activación de este Plan que desde las 13.00 horas de ayer se había declarado en Fase de Alerta para las provincias de Albacete, Cuenca y Guadalajara, situación que a partir de las 13.00 horas de hoy se ampliaba a toda la región.

La Dirección General de Protección Ciudadana ha procedido a la escalada de nivel del Meteocam tras la evolución de la situación por lluvias y tormentas que afectan a toda Castilla-La Mancha y para la activación de recursos adscritos al plan que colaboren en labores de recuperación en la localidad de Madrigueras, en la provincia de Albacete.

Según informa el Ejecutivo, Albacete es la provincia que más incidencias ha registrado desde la activación del Meteocam, con 170 de ese total de 276 incidencias producidas hasta el momento en la comunidad autónoma.

Por este motivo y ante las circunstancias indicadas anteriormente, a las 19.36 horas se envió un mensaje mediante el sistema Es-Alert, de la Red de Alerta Nacional (RAN), a diversos municipios de la Mancha Albaceteña, ante el incremento del número de incidentes registrados en el Servicio de Emergencias 112.

Para las próximas horas, hasta estos momentos, siguen activos avisos meteorológicos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la región.

SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN Y COORDINACIÓN DE RECURSOS

La activación del Meteocam en Fase de Emergencia, Situación Operativa 1, implica que el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 coordina y colabora con los ayuntamientos y grupos de intervención concernidos para que estos puedan establecer las medidas de prevención, seguimiento y respuesta que estimen oportunas ante la situación de emergencia.

La evolución de los hechos, así como las incidencias que se produzcan y vayan llegando al Servicio de Emergencias 112, serán valoradas por la dirección del Plan con el fin de ir adaptando el nivel de respuesta en cada momento.

La activación del Meteocam se enmarca dentro de la acción integral del Gobierno regional para, de forma coordinada y mediante la optimización de los recursos, ofrecer una respuesta planificada ante cualquier situación de emergencia.