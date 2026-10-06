Gobierno C-LM y entidades constituyen un instrumento financiero con 120 millones de euros para el campo de la región

Presentación del del Instrumento Financiero de Gestión Centralizada de Garantía de Cartera (IFGC-G) en Toledo. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado este martes, junto a las entidades financieras que se han adscrito, el nuevo Instrumento Financiero de Gestión Centralizada de Garantía de Cartera (IFGC-G). Una herramienta destinada a facilitar el crédito al sector primarios para la modernización y mejora de explotaciones y que contará con más de 120 millones de euros.

Durante la presentación, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Julián Martínez Lizán, acompañado por los representantes de las entidades financieras, ha destacado que este constituye "un instrumento financiero centralizado, que va a facilitar el acceso al crédito".

El titular de Agricultura ha especificado que el Instrumento se constituye con "una partida que relativamente puede parecer pequeña que son 12 millones de euros", aunque ha aclarado que "este convenio va a facilitar multiplicar por más de 10", es decir, "poner a disposición del sector agroalimentario y agropecuario más de 120 millones de euros".

Asimismo, ha expuesto que el objetivo que se marca es alcanzar las "750 operaciones financiadas", señalando que se concederá hasta "200.000 euros por explotaciones agrícolas o ganaderas cuando se hace directamente a la actividad y cuando el crédito es solicitado por una industria agroalimentaria sería hasta 1.300.000 euros".

Además, ha agradecido a las entidades financieras las condiciones establecidas, para "avalar el 80% sin ningún tipo de coste del préstamo solicitado, que le puede cubrir el 100% de la inversión, que además lo puede hacer con créditos de hasta 20 años de duración y con hasta 4 años de carencia".

Martínez Lizán ha puesto en valor la disposición de "939 oficinas" de las entidades financieras en todo el territorio de Castilla-La Mancha.

La constitución del Instrumento Financiero de Gestión Centralizada de Garantía de Cartera, ha subrayado el consejero de Agricultura, ha sido posible por la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (Saeca), las entidades financieras que han suscrito el convenio y la propia Consejería de Agricultura.

Finalmente, ha anunciado que "se pondrá en marcha inmediatamente tras su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha", adelantando que "va a poder estar disponible a partir de mediados de octubre".

COMPROMISO DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS

En representación de las entidades financieras han participado en la firma el director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín; el director de Banca Rural de Globalcaja, Alberto Marcilla; el director territorial de Caixabank, Juan Luis Vidal; la directora territorial de Unicaja Banco, Almudena Noheda; el director de zona en Ibercaja, Roberto Carlos Cogolludo; la directora de Negocio de la Dirección Territorial de Cajamar, Rut Barroso, y el director del área de negocio de Caja Rural Soria, Ismael Ruiz Llorente.

Los representantes de las entidades financieras han coincidido en plantear su compromiso con el desarrollo del sector primario participando en este mecanismo.

Así, Víctor Manuel Martín ha destacado que la constitución de este Instrumento permitirá a Eurocaja Rural continuar con su línea de acción de "servir de instrumento financiero al sector privado, canalizar el ahorro a la inversión productiva, en este caso las ayudas que tan acertadamente se están gestionando en este convenio".

En la misma línea, Alberto Marcilla ha destacado la función de Globalcaja de "atender las necesidades de nuestro entorno", subrayando que el IFGC les permitirá "ser aliados estatégicos del sector agroalimentario", poniendo énfasis en la modernización del sector.

Juan Luis Vidal ha apuntado a la función del Instrumento para "resolver un problema de financiación muy grande" en el sector primario, apuntando que las condiciones de crédito permitirán desarrollar sus inversiones "sobre todo pequeños y medianos productores".

De su lado, Almudena Noheda ha defendido la operatividad del mecanismo, señalado que Unicaja ya ha participado en experiencias similares en otras regiones. "Sabemos y somos conscientes de la utilidad y por eso queremos participar desde el primer momento", ha planteado Noheda.

En cuanto al representantes de Ibercaja, Roberto Carlos Cogolludo, ha señalado que es "el momento de apoyar al tejido agrario en un momento de dificultad" y su confianza en que "este instrumento financiero sea un acicate para impulsar el tejido y modernizar nuestro sector".

De igual manera, Rut Barroso ha señalado que a través de este Convenio, Cajamar adquiere "el compromiso de beneficiar al máximo posible a los agricultores y ganaderos".

Finalmente, Ismael Ruiz Llorente, ha trasladado el compromiso de Caja Rural de Soria con el desarrollo del sector primario y de la región. "Desarrollo es fijar población, es ayudar a que Castilla-La Mancha prospere, a que los pueblos de Castilla-La Mancha tengan vida". "Las entidades, todos nosotros somos puentes entre la administración y los clientes, y sumar esfuerzos y sumar fuertes es bueno para todos", ha concluido.