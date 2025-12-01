Gobierno C-LM, a la espera de la comisión de Salud Pública para decidir si hay medidas extraordinarias contra la gripe

Archivo - El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM - Archivo

CUENCA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha informado de que todavía no hay previstas medidas excepcionales para controlar un repunte de la gripe, aunque ha emplazado a las decisiones que se tomen esta semana en la comisión ministerial de Salud Pública.

A preguntas de los medios de comunicación de Cuenca, Fernández ha explicado que en estos momentos la incidencia en Castilla-La Mancha está "por debajo de la media" y que, gracias a las vacunas está habiendo menos hospitalizaciones, pero sí que se observa que la denominada Variante K "está siendo un poco más contagiosa y sabemos que en los próximos días va a haber más incidencia".

El consejero ha recordado que el 3 de diciembre se reúne la comisión, en la que están presentes las comunidades autónomas, "y ahí se decidirán las medidas técnicas a las que nos someteremos las comunidades autónomas en función de los datos que tengamos en cada comunidad".

"En este momento no tenemos previsto nada más que las medidas básicas como el lavado de manos, el cuidado de las personas más vulnerables y, principalmente, vacunarnos", ha subrayado Fernández, que ha hecho un llamamiento a la población de 60 años a que, ya que la gripe se ha adelantado, no esperen y recurran a la vacunación, que en la región, en estos momentos, está nueve puntos por encima del año pasado.

EL PERFIL DEL ENFERMO DE SIDA EN C-LM

Por otro lado, el consejero de Sanidad también ha comentado la situación de la incidencia del Sida en el Día Internacional de este síndrome.

Fernández ha explicado que en Castilla-La Mancha la incidencia es baja respecto a otras comunidades. En el 2024 se produjeron 56 casos, el 80% en varones y el 20% en mujeres y se espera que las cifras de 2025 sean muy similares.

El tramo de edad se sitúa entre los 25 y los 45 años y lo singular en esta región "es que en España la vía principal es la heterosexual, mientras que en Castilla-La Mancha es la de sexo hombre con hombre", por lo que las medidas que adopta el Ejecutivo regional van dirigidas a ese perfil.