Gobierno C-LM espera plantear "pronto" soluciones para el sector turístico afectado por los incendios

Terreno quemado por el incendio forestal, a 23 de julio de 2026, en La Mierla, Guadalajara, Castilla-La Mancha (España). Según fuentes del gobierno regional, el fuego de La Mierla, que cumple su primera semana activo y que ya ha calcinado unas 32.000 hect - Juanma Jiménez - Europa Press

TOLEDO 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha confiado en plantear "pronto" ideas y soluciones para el sector turístico que se va a ver afectado por las consecuencias de los incendios, sobre todo en la zona del incendio de La Mierla (Guadalajara).

A pregunta de los medios en rueda de prensa, la consejera ha señalado que su departamento ya plantea medidas dirigidas a paliar la pérdida de actividad por cancelaciones en materia turística en las zonas afectadas, "aquellos negocios que tenían reservas previstas y que lógicamente se han visto de alguna forma afectados por los incendios".

Además, plantea ayudas directas para paliar la situación de pérdida económica que tengan los negocios en las zonas afectadas. El equipo de la Dirección General de Turismo trabaja con el equipo de la Dirección General de Empresas en coordinación con la Vicepresidencia primera del Gobierno.

Tras hablar con asociaciones de turismo de la zona, mancomunidades y negocios en sí, se hace necesario poner en marcha herramientas que puedan ayudarles, porque son zonas que "viven del turismo", ha remarcado Franco.