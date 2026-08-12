Gobierno C-LM estima que el ciclismo tiene un impacto económico superior a los 100 millones en la región

La viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo durante su asistencia a la II Vuelta Ciclista Castilla-La Mancha Leader. - JCCM

CIUDAD REAL 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha estima que el impacto económico alrededor del ciclismo supera los 100 millones de euros anuales en la Comunidad Autónoma.

Así lo ha dicho la viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo durante su asistencia a la II Vuelta Ciclista Castilla-La Mancha Leader, que ha salido este miércoles desde Argamasilla de Calatrava y llega hasta Herencia, ambas en la provincia de Ciudad Real.

Carmen Teresa Olmedo ha explicado que actualmente Castilla-La Mancha cuenta con más de 2.100 licencias en torno a esta disciplina deportiva y ha recordado que el pasado año fueron más de 10.000 las personas que participaron en pruebas cicloturistas.

"Estamos hablando de que el ciclismo en Castilla-La Mancha podría estar sosteniendo en torno a 2.000 empleos directos e indirectos ligados al deporte, el turismo y la hostelería además de la organización de eventos", ha revelado.

La II Vuelta Ciclista Castilla-La Mancha Leader se celebra del 7 al 13 de agosto con un total de siete etapas que recorrerán más de 1.000 kilómetros de las cinco provincias de la región con un total de 38 equipos y 230 participantes.

En el caso de la prueba celebrada este miércoles son un total de 147 kilómetros los que recorrerán pasando por municipios como Aldea del Rey, Moral de Calatrava, Bolaños de Calatrava o Villarta de San Juan.