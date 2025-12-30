Gobierno C-LM impulsa un total de 41 exposiciones temporales en los museos de la región durante este 2025

Visita a exposición. - JCCM

TOLEDO, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha impulsado un total de 41 exposiciones temporales en los museos de la región a lo largo de todo el año 2025, tal y como ha destacado la viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo.

A todas ellas se suman las propias que los museos han ido organizando a lo largo de todo el año y que en su conjunto sirven como instrumento de difusión y comunicación al servicio de los museos para lograr cumplir con el objetivo de promocionar y divulgar el patrimonio cultural y fomentar la creación artística en todos los ámbitos.

Entre las muestras que se han podido ver destacan algunas como 'Alumbra', 'La Loza de Hellín', el homenaje a Gloria Merino o Paco Rojas o 'Mujeres en el arte: Amalia Avia', que recorre la Comunidad Autónoma, ha informado la Junta en un comunicado.

Por provincias, en Albacete se han llevado a cabo cuatro; en Ciudad Real un total de cinco; 17 en la provincia de Cuenca; seis en la de Guadalajara y nueve en la de Toledo.