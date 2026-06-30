Gobierno C-LM llama a evitar negligencias ante el "peligro alto" de incendios en toda la región

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha llamado este martes a toda la ciudadanía a que, en la medida de lo posible, evite negligencias ante el "peligro alto" de riesgo de incendio que tiene prácticamente toda Castilla-La Mancha.

"Nos encontramos en una situación meteorológica con temperaturas en ascenso", ha explicado, a preguntas de los medios tras una rueda de prensa, donde ha recordado que, salvo una "pequeña franja" de la provincia de Cuenca que está en peligro moderado, el resto está en peligro alto.

Sobre todo, ha indicado, "en la zona suroeste y sur de la provincia de Ciudad Real y de Albacete y también en la zona oeste de la provincia de Ciudad Real" así como la ciudad de Toledo.

"Tenemos siete incendios forestales declarados en nuestra Comunidad Autónoma", ha contabilizado, y en todos ellos "hemos estado trabajando de forma simultánea para, evidentemente, controlar la situación y que estos incendios no tuviesen grandes consecuencias", por lo que ha llamado a todos los ciudadanos a que cuando estén o trabajando o usando el medio natural eviten negligencias.

Tras recordar que el lema de este año de la campaña de extinción de incendios es 'La prevención salva', algo "cierto", ha añadido, incidiendo en la relevancia de "llamar siempre al 112 en caso de que se observe cualquier tipo de humo y que cuanto antes podamos actuar para prevenir, para evitar que tengamos graves daños como consecuencia de los incendios".

Finalmente, ha comentado que el número de incendios declarados en la Comunidad Autónoma hasta el día de hoy es de 623, frente a los 500 que había esta fecha en 2025, aunque la superficie quemada este año es "ligeramente inferior a la del año pasado".