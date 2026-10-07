Gobierno C-LM pide a Cortes aplazar la celebración de Debate del Estado de la Región por la convocatoria electoral

Archivo - El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, comparece en las Cortes de Castilla-La Mancha abriendo el turno de intervenciones del Debate sobre el Estado de la Región. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM - Archivo

TOLEDO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha solicitado a las Cortes regionales aplazar la celebración del Debate del Estado de la Región, previsto para los próximos días 14 y 15 de octubre, por la convocatoria de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Así lo ha avanzado la portavoz del Ejecutivo, Esther Padilla, durante la rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles para dar cuenta de los acuerdos aprobados por el Consejo de Gobierno.

"Ayer por la tarde solicitamos a las Cortes de Castilla-La Mancha el aplazamiento. La fecha propuesta es para el próximo 10 y 11 de diciembre, una vez haya pasado este proceso electoral", ha explicado Padilla.

"Consideramos que el Debate sobre el Estado de la Región es lo suficientemente importante como para que se centre en Castilla-La Mancha, en los próximos proyectos que se afrontarán en nuestra región y que se haga, además, con el tiempo y la atención que requiere, al igual que la rendición de cuentas que hace el Gobierno, y de manera muy particular, el presidente de Castilla-La Mancha ante las Cortes regionales", ha alegado la portavoz.

Fue el presidente regional, Emiliano García-Page, el que anunció la pasada semana que el Debate del Estado de la Región se celebraría los próximo días 14 y 15 de octubre, avanzando que sería el que tendría más iniciativas y propuestas "de los últimos 40 años".