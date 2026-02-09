El Gobierno de C-LM presume de haber concedido más de 190.000 becas de comedor escolar durante la última década

Inauguración del comedor escolar del CEIP 'Maestra Plácida' de Azuqueca de Henares. - JCCM

GUADALAJARA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, ha explicado que durante la última década se han concedido un total de 190.000 becas de comedor, un servicio que permite la conciliación de las familias en la Comunidad Autónoma.

Datos que ha ofrecido durante la inauguración del nuevo comedor escolar del CEIP 'Maestra Plácida' de Azuqueca de Henares (Guadalajara), donde ha señalado que esas 190.000 becas han supuesto una inversión de casi 100 millones de euros (10 millones de euros anuales) por parte del Ejecutivo autonómico, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Esto se traduce, ha dicho, en que más de la mitad de los alumnos que están en los comedores tienen beca: "Somos conscientes de que estos servicios que facilitan la conciliación de la vida familiar y laboral tienen que estar al alcance de la comunidad educativa".

Ahondando en las cifras, Martínez Guijarro ha señalado que, estos momentos, hay 450 comedores escolares, 130 comedores más que en el curso académico 2014/2015, año de la llegada a la Presidencia de Castilla-La Mancha de Emiliano García-Page.

El ejemplo del "esfuerzo y compromiso" del Gobierno regional por ir ampliando la red de comedores es que este último año se han puesto en marcha 10 nuevos comedores en la región, uno de ellos en el Colegio Rural Agrupado 'Pimafad' de la localidad de Almoguera, en la provincia de Guadalajara.

CEIP 'MAESTRA PLÁCIDA'

Junto al director del centro, Juan José G. Álvarez; el presidente de las Cortes regionales; Pablo Bellido; la delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa María García; y el acalde de Azuqueca de Henares, Miguel Óscar Aparicio, el vicepresidente ha inaugurado este nuevo comedor del CEIP 'Maestra Plácida' destinado a los alumnos de infantil.

Este comedor atiende a 85 alumnos y alumnas del centro, de entre tres y cinco años, y su construcción ha supuesto una inversión de más de 350.000 euros.

Tras la inauguración, el vicepresidente ha destacado el trabajo de la comunidad educativa de este centro educativo que cuenta con una metodología a la vanguardia.