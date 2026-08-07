Gobierno C-LM prohíbe el uso del fuego y limita acceso a espacios naturales el día del eclipse para evitar incendios

El Gobierno de Castilla-La Mancha refuerza con medidas excepcionales la prevención de incendios forestales en sus espacios naturales el día del eclipse solar. - JCCM

TOLEDO 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a reforzar con medidas excepcionales la prevención de incendios forestales en sus espacios naturales y en sus Montes de Utilidad Pública ante la previsión de una gran concentración de visitantes en sus áreas protegidas con motivo del eclipse solar que se va a producir este próximo miércoles, 12 de agosto.

Este dispositivo, que incluye medidas restrictivas en las zonas con mayor riesgo de incendio, un refuerzo de la vigilancia y los medios de extinción y el aumento de la presencia de agentes medioambientales, se enmarca en las actuaciones impulsadas por el grupo de coordinación del Ejecutivo regional en el ámbito de la protección civil para el fenómeno del eclipse solar en la Comunidad Autónoma, que dirige la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital.

"Nos encontramos en unos días de altísimo riesgo de incendios y este miércoles 12 no va a ser ni mucho menos una excepción. Estas medidas se toman para garantizar la seguridad de las personas en el medio natural y reducir el riesgo de incendio forestal en aquellas zonas en las que se espera un número importante de visitantes para esa jornada", ha anunciado el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar.

Según informa el Gobierno regional, el dispositivo Infocam va a reforzar las patrullas de vigilancia y disuasión en las zonas con mayor riesgo de incendio y concentración de visitantes, con especial atención a las provincias de Guadalajara y Cuenca, adaptando los horarios de presencia de los medios de extinción en las horas de mayor afluencia de público.

Además, se va a incrementar el servicio de vigilancia a través de agentes medioambientales y se prohíbe desde las 00.00 horas del día 11 hasta las 23.59 horas del 13 de agosto la entrada, circulación, parada y estacionamiento de vehículos a motor en los tramos de pistas forestales y accesos al medio natural ubicados en los Montes de Utilidad Pública de las provincias de Cuenca y Guadalajara

Las pistas forestales y accesos al medio natural que tendrán estas restricciones se pueden consultar en las siguientes resoluciones: https://docm.jccm.es/docm/verArchivoHtml.do?ruta=2026/08/07/... (Cuenca); https://docm.jccm.es/docm/verArchivoHtml.do?ruta=2026/08/07/... (Guadalajara);

"Hacemos un llamamiento a la responsabilidad ciudadana y a la importancia que tiene respetar la señalización y las indicaciones establecidas para no provocar incendios forestales, con el fin de garantizar la seguridad de todas las personas que se desplacen para contemplar el fenómeno astronómico", ha incidido Almodóvar.

PROHIBIDO EL USO DEL FUEGO

El viceconsejero ha recordado que está prohibido el uso del fuego debido al elevado riesgo de incendios forestales existente durante estas fechas, así como pernoctar en zonas no autorizadas.

Además, no se debe estacionar vehículos sobre vegetación seca, hay que mantener libres los accesos para los servicios de emergencia y es conveniente consultar el Índice de Propagación Potencial (IPP) antes de realizar actividades en el entorno natural.

El dispositivo Infocam va a permanecer plenamente operativo durante toda la jornada para responder con rapidez y eficacia ante cualquier incidencia.

OBSERVACIÓN DESDE LUGARES SEGUROS Y RECOMENDACIONES BÁSICAS

Para disfrutar de un eclipse seguro se recomienda realizar la observación desde lugares autorizados, aparcar exclusivamente en las zonas habilitadas, consultar con antelación la información sobre posibles restricciones de acceso y seguir en todo momento las indicaciones de los organismos oficiales.

El Gobierno regional ha habilitado el siguiente enlace con completa información sobre el eclipse, cómo y dónde se va a poder ver en Castilla-La Mancha y una serie de recomendaciones importantes: https://112.castillalamancha.es/proteccion-civil/eclipse-sol....