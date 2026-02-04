Gobierno C-LM responde a Clavijo que "en ningún momento" la región ha rechazado a ningún menor migrante

La consejera Portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, ha comparecido en rueda de prensa, en el Palacio de Fuensalida, para dar cuenta de los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno - A.PEREZ HERRERA/JCCM
TOLEDO 4 Feb. (EUROPA PRESS) -
La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha respondido al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que "en ningún momento" la región castellanomanchega ha rechazado a ningún menor migrante. "Nosotros hemos estado acogiendo y seguimos acogiendo a los menores a los que van asignando; no hemos dejado de atender en ningún momento", ha apostillado Padilla.
Así ha reaccionado Padilla después de que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, haya asegurado este martes, tras mantener una reunión con la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que el Gobierno canario pedirá actuar a la Fiscalía de Menores "si una comunidad autónoma se niega a acoger a los menores migrantes que le corresponden en aplicación de la modificación de la Ley de Extranjería".
Cuestionado por las comunidades con las que se está teniendo dificultades, el presidente canario admitió "no" querer "estigmatizar a ninguna", si bien ha asegurado tener "problemas" con La Rioja, Madrid y Castilla-La Mancha. Añadió que "cada vez que contactas", indican que "no" tienen plaza y "no" tienen recursos.
Preguntado por estas palabras del presidente canario, la portavoz del Gobierno castellanomanchego ha dicho que, de hecho, "en muchas ocasiones se nos han asignado un número determinado de menores que finalmente no hacen los traslados". "Pero nosotros estamos acogiendo y estamos acogiendo en un nivel máximo", ha dejado claro.
Padilla ha defendido que el modelo de acogida de Castilla-La Mancha es un modelo establecido desde hace tiempo "para dar las mejores condiciones a estos menores de edad", que, según ha indicado, "requieren estar atendidos por profesionales".
Es por ello que a la portavoz del Ejecutivo regional le han sorprendido las declaraciones de Clavijo "porque no puede decir el presidente de Canarias en ningún momento que se haya rechazado a ningún menor".
Lo que sí ha insistido Padilla es que es "necesario e imprescindible" que se dote de la financiación suficiente para acoger "con dignidad" a estos menores. "Hasta el momento no están todos los (recursos) que se necesitan".