Gobierno C-LM responde al PP que el Fondo de Contingencia que se activó en la dana de 2024 fue algo "excepcional"

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha respondido al PP que el Fondo de Contingencia que se activó en la dana de 2024 fue algo "excepcional". "No podemos elevar todo a categoría de Letur", ha sentenciado Padilla después de que el PP haya exigido la activación inmediata de los 36 millones de euros del Fondo de Contingencia para ayudar a los afectados por el temporal.

Preguntada al respecto en la rueda de prensa ofrecida para dar cuenta de los acuerdos aprobados en el Consejo de Gobierno, Padilla ha defendido que "no es comparable" lo que ocurrió en Letur en el que prácticamente desapareció medio municipio y "ha habido que reconstruir", con lo ocurrido en esta ocasión.

"No podemos elevar todo a categoría de Letur y no podemos elevar todas las emergencias que se producen a categoría de la dana en Valencia", ha dicho Padilla, quien cree "hay que ser también muy responsable a la hora de la respuesta".

No obstante, ha apostillado que el Gobierno de Castilla-La Mancha va a estar en aquello que se necesite "como ha estado desde el primer momento", al tiempo que ha recordado que hay otras administraciones como el Gobierno de España que --con la activación del decreto de ayudas para emergencia-- "también va a cubrir como cubre en otras ocasiones aquellos daños que se puedan producir".

Por último, Padilla ha recordado que este martes se desactivó el Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla-La Mancha (Pricam). Han sido 419 las incidencias registradas durante estos días y no ha habido daños personales, ha detallado la portavoz.