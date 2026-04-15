Gobierno C-LM seguirá implementando medidas para reconocer y favorecer el papel de la mujer en el sector agrario

El Consejero De Agricultura, Ganadería Y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, Inaugura La Mesa De Debate ‘El Futuro De Nuestros Campos. Una Mirada Europea Y Nacional’, Organizada Por El Periódico Artículo 14 Y El Colegio De Registradores De España. - A.PEREZ HERRERA/JCCM

TOLEDO 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a seguir implementando medidas para reconocer y favorecer la incorporación de la mujer al sector agrario, a fin de "hacer justicia".

Así lo ha indicado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, durante la apertura de la Mesa de Debate 'El futuro de nuestros campos. Una mirada nacional y europea' organizada por el periódico Artículo 14 y Registradores de España.

"Es un trabajo que han negado, que ha existido toda la vida. Las mujeres, las agricultoras y las ganaderas han hecho un papel fundamental también. Por eso creo que es digno el reconocerlas", ha reconocido el titular regional de Agricultura, que ha añadido que un tercio de todas las PAC, de los autónomos y de todas las incorporaciones las hacen mujeres.

No en vano, el departamento que dirige está realizando una evaluación de la participación de las mujeres en los espacios de poder del medio rural, desde la aprobación de la Ley del Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha.

Dicha evaluación, que está en sus últimas fases de estudio, permitirá identificar los avances logrados, así como los retos que aún persisten para seguir reforzando la presencia, la visibilidad y el liderazgo de las mujeres en el medio rural castellanomanchego.

En su repaso por el sector, el consejero ha reparado en que la agricultura ha sido el primer sector que sufre los vaivenes de las grandes crisis que se producen en los contextos generales y globales.

"Pero también es la primera actividad que sale de ello reforzándose, adaptándose y cambiando los criterios de producción. Esperemos que, en este caso, sea igualmente".

Y es que Martínez Lizán ha indicado que estas cuestiones preparan al sector para modernizarse, aplicar innovación y diversificar mercados donde poder vender productos.

RELEVO GENERACIONAL

También ha aseverado que el gran pilar del futuro del campo es el relevo generacional, añadiendo que Castilla-La Mancha ha sumado más de 2.000 solicitudes de jóvenes agricultores en las tres convocatorias de la actual legislatura.

Además, destina cerca del 10 por ciento del presupuesto del PEPAC, más de 90 millones de euros, a la incorporación de jóvenes, muy por encima de las recomendaciones comunitarias.

Junto al relevo, el consejero ha abogado por pensar qué hacer con los mayores que siguen trabajando sus explotaciones que tienen que sumarle una pequeña cantidad de dinero a sus pensiones de jubilación "porque son muy bajas".

PAC FUERTE Y EL RELEVO, GRANDES PILARES DEL FUTURO DEL CAMPO

De igual modo, Julián Martíez Lizán ha vuelto a reclamar una Política Agraria Común (PAC) "fuerte", con una dotación económica suficiente, un presupuesto independiente del resto de actividades, que mantenga la actual arquitectura, pero, sobre todo, que siga siendo el principal instrumento de estabilidad no solo para el campo europeo sino para el conjunto de la economía y la estabilidad de la Unión Europea.

"La PAC es la principal cosecha, pero, además, no solo garantiza rentas, sino que impulsa inversiones, modernización, sostenibilidad y oportunidades, asegurando el mantenimiento de la actividad agraria y la vida en el medio rural", ha indicado el consejero.

En cuanto al agua, ha indicado que en estos momentos se está desarrollando un proceso importante con la planificación hidrológica "que anuncia tormentas".

"Pero estamos peleando para intentar que sea un elemento que ayude al desarrollo agronómico de nuestra de nuestra región", ha concluido.