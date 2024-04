Equipo de Gobierno de Talavera y oposición coinciden en reclamar que el AVE esté operativo en 2030

PSOE critica la actitud del alcalde y le acusa de convocar la Comisión de Seguimiento para "blanquear" su inacción



TOLEDO, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los tres grupos municipales del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Partido Popular, Vox --en el gobierno-- y PSOE --oposición-- ha coincidido este jueves en reclamar la puesta en marcha del tren de alta velocidad AVE, entre Madrid y Lisboa, en el año 2030.

La posición, acordada entre Gobierno local y oposición, se ha adoptado durante la Comisión de Seguimiento del AVE, celebrada en el Ayuntamiento, en la que también se ha establecido un consenso en reclamar el soterramiento del trazado a su paso por la zona urbana de Talavera, y la electrificación de las vías y el desdoblamiento de una línea convencional, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

El portavoz municipal, Jesús García-Barroso, ha destacado que se ha acordado realizar una declaración conjunta que se presentará en el próximo Pleno del mes de abril con las aportaciones de los tres grupos municipales. Además, ha apuntado que los puntos de acuerdo se establecerán en la Comisión de Urbanismo de la próxima semana.

La declaración surge como respuesta a las recientes declaraciones del comisionado del Gobierno de España para el Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián, en las que aseveraba que el AVE Madrid-Lisboa estará en funcionamiento en el 2032.

"Creo que tenemos una posición unánime que además fue refrendada en el pasado Pleno de marzo de este año respecto a la exigencia en la conclusión de los distintos protocolos y distintas respuestas al estudio informativo cuyas alegaciones no se han resuelto", ha señalado el portavoz.

De la misma manera, desde el equipo de Gobierno se pide al Gobierno nacional que se tenga en cuenta al AVE en los Presupuestos Generales del Estado, "y por eso el alcalde solicita mes tras mes ser recibido en el ministerio de Transportes".

Esta comisión, ha señalado García-Barroso "es la primera piedra" y es conveniente que se celebre para insistir en el futuro de esta infraestructura "dado el hartazgo que tiene ya la sociedad talaverana que lleva esperando 30 años una infraestructura prometida y que sigue siendo ni tan siquiera mínimamente una realidad".

"Necesitamos un compromiso económico en los Presupuestos Generales del Estado", ha reiterado el portavoz, que también ha incidido en la necesidad de contar con el apoyo de la Junta.

EL PSOE CRITICA LA ESCASA PARTICIPACIÓN DEL ALCALDE

Por su parte, desde el Grupo Municipal Socialista han manifestado su voluntad de que se mantenga "la unanimidad" en torno al proyecto del AVE de los distintos grupos del Consistorio de la Ciudad de la Cerámica.

En este sentido, el concejal del PSOE, José Antonio Carrillo, ha afirmado que el Grupo Socialista no ha cambiado de opinión respecto al soterramiento del AVE, "ni estando en el gobierno ni en la oposición" y que, por tanto, va "a seguir trabajando para que el AVE llegue soterrado, cuanto antes y que llegue junto a las mercancías" porque "para Talavera la única alternativa posible es el soterramiento", tal como ha trasladado el PSOE por nota de prensa.

Sin embargo, Carrillo ha criticado la actitud del alcalde, José Julián Gregorio, afirmando que "ha estado 30 segundos, lo que ha tardado en hacerse la foto y después se ha marchado", sin dar ningún tipo de explicación sobre las "alternativas" al soterramiento del AVE "de las que solo él ha hablado".

En este sentido, ha afirmado que la Comisión de Seguimiento ha consistido "prácticamente en nada" ya que el único dato que se ha dado ha sido que el Ministerio de Transportes no recibe al alcalde "y casi que nos han pedido a nosotros que pidamos la reunión, algo que dice mucho de la incapacidad del alcalde en este asunto".

"Nos choca mucho que sean los portavoces tan reivindicativos con que el ministro no ha recibido al alcalde cuando nosotros el día 22 de febrero pedimos una reunión con el alcalde para que nos aclarase lo que ocurrió en la reunión que mantuvo con el consejero de Fomento y todavía no nos ha recibido", ha añadido el edil socialista.

Carrillo ha acusado al alcalde de convocar la Comisión para "blanquear las palabras del alcalde, que habló de alternativas" pero al final "no ha sido más que una pantomima, una foto que se ha hecho el alcalde para demostrar que está con el asunto pero que no se mueve porque no le reciben, porque no hace nada, porque no explica cuáles son esas alternativas que según él hay".

VOX CRITICA QUE LA COMISIÓN NO SE REUNA DESDE 2021

En cuanto al portavoz de Vox en el Ayuntamiento, David Moreno, ha lamentado que la Comisión no se haya reunido "desde el 15 de enero de 2021".

"Considerábamos que ya tocaba, y el detonante han sido las últimas declaraciones en las que se informaba de otro retraso más por parte del gobierno de Pedro Sánchez, en cuanto a la tramitación y la ejecución del proyecto del AVE Madrid-Extremadura", ha añadido, según ha informado Vox a través de una nota de prensa.

Además, Moreno ha criticado la actuación del Gobierno, afirmando que desde la presentación a información pública del estudio informativo del AVE, en 2019, "incumplieron el primer plazo de seis meses, después prorrogaron otros seis meses y después lo dejaron en vacío, sin resolver ninguna de las alegaciones que se han presentado, y eso es un claro incumplimiento de la tramitación del proyecto de la línea de AVE Madrid-Extremadura".

"Es un tema trascendental que afecta y mucho a la ciudad de Talavera", ha planteado Moreno.

En cuanto a la celebración de la Comisión, Moreno ha apuntado que su grupo ha presentado cuatro puntos de posibles acuerdos ha puesto encima de la mesa cuatro puntos de posibles acuerdos, "para defender los acuerdos alcanzados".

En este punto, Moreno ha recordado que en el pleno del pasado mes de marzo se llegó a un aprobación conjunta, por unanimidad, de los grupos municipales de una moción que recogía "nada menos que 10 puntos en defensa del tramo del AVE que está pendiente de ejecutar y que nos afecta a toda la provincia".