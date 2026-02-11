El Gobierno de Page pide al PSOE "una reflexión" para "cortar la hemorragia" de votos tras las elecciones de Aragón

La portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, en rueda de prensa. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Emiliano García-Page ha pedido a los máximos dirigentes del PSOE una "reflexión sincera" tras los resultados electorales en Aragón y Extremadura, donde los socialistas han retrocedido de forma significativa, y ha reclamado decisiones que permitan "cortar la hemorragia" de votos.

Así lo ha manifestado este miércoles la portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, a preguntas de los periodistas durante una rueda de prensa, donde ha considerado que los resultados son "incuestionables".

"Los resultados electorales han sido malos para el PSOE, tanto en Extremadura como en Aragón. Es incuestionable y no se puede tratar de tapar", ha afirmado.

De ahí que Padilla haya deseado que su partido haga "una reflexión sincera mirando por el bien del partido" y se analicen los cambios que puedan producirse, ya que, a su juicio, "habrá que tomar decisiones que nos lleven a cambiar esta tendencia", ante el riesgo de que en próximas citas electorales pueda repetirse un escenario similar.

La portavoz ha advertido de la necesidad de "cortar la hemorragia de votantes que se abstienen o se van a otro partido" y ha insistido en que deben adoptarse decisiones que frenen "esa sangría de votantes que se nos van".

"Ayer mismo vimos cómo otros partidos dicen que hay que hacer algo. Espero que mi partido no permanezca parado, estático, viendo cómo proceso tras proceso empeoramos resultados y seguimos perdiendo confianza en la ciudadanía", ha concluido.