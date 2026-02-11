Padilla asegura que la Junta ha estado "desde el minuto uno" en Talavera y acusa a Núñez de generar alarmismo

La consejera Portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, comparece en rueda de prensa, en el Palacio de Fuensalida, para dar cuenta de los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha asegurado este miércoles que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha estado presente en Talavera de la Reina "desde el inicio" de los episodios de lluvias e inundaciones y ha rechazado las críticas vertidas por el líder del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, tras su visita a la ciudad junto al alcalde, José Julián Gregorio.

Preguntada por los medios, durante la rueda de prensa semanal para informar de los asuntos aprobados por el Consejo de Gobierno, Padilla ha afirmado que "desde el inicio", el Gobierno de Castilla-La Mancha ha estado presente, tanto en Talavera como en cualquier municipio que ha sufrido inundaciones, y ha añadido que, "desde el primer momento, el director general de Protección Ciudadana contactó con el alcalde de Talavera".

En este sentido, ha defendido que "no debe haber polémica cuando el alcalde sabe que el trabajo de la Junta es permanente desde el minuto uno" y ha explicado que el Ejecutivo autonómico ha participado este miércoles, "por primera vez", en una reunión del plan de emergencias a la que han sido invitados.

La portavoz ha subrayado que el Gobierno regional se ha unido a ese encuentro porque tiene a su personal trabajando sobre el terreno "para paliar la situación" y ha remarcado que su posición será siempre "la de la responsabilidad".

Asimismo, ha cargado contra la presencia de Núñez en la ciudad, al señalar que "fue allí para tapar el cabreo que tienen en Génova con él y querrá desviar la atención de otra manera".

"Cuando hay una situación delicada, lo último que necesitan los vecinos es alarmismo. Y eso lo protagonizó ayer el líder del PP de Castilla-La Mancha", ha añadido.

Frente a ello, ha defendido que la Junta va a coordinarse y actuar "para poner todos los medios necesarios, sin mirar colores políticos ni hacer ruido".

DESPLIEGUE DE MEDIOS

En cuanto al operativo, la portavoz ha detallado que en Talavera de la Reina se produjo un despliegue desde el sábado 7 con una autobomba y el domingo 8 con otras dos autobombas y dos bombas de achique.

Posteriormente, el martes se produjo un refuerzo con bombas de lobo, equipos de achique, turbobombas, un coordinador logístico y apoyo a los equipos desplazados.

Además, desde las 21.00 horas del martes están operativas la autobomba de Sevilleja, la de Navamorcuende y un retén en Espinoso con cinco personas.

Padilla ha avanzado, igualmente, que desde este miércoles se van a incorporar cuatro camiones autobomba con turnos de 24 horas para reforzar los trabajos y continuar con las labores de achique y apoyo a los vecinos afectados.