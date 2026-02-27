El Gobierno planteará elevar al 10% las ayudas de la PAC a la incorporación de jóvenes para garantizar el relevo

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. - Eusebio García del Castillo - Europa Press

VALDEPEÑAS (CIUDAD REAL), 27 (EUROPA PRESS)

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado que el Gobierno de España propondrá destinar al menos el 10% del presupuesto de la próxima Política Agraria Común (PAC) a la incorporación de jóvenes al sector, frente al 6% planteado por la Comisión Europea, al considerar que el relevo generacional es "el reto de los retos" del campo español y europeo.

Durante su intervención en una jornada sobre relevo generacional celebrada en Valdepeñas (Ciudad Real), Planas ha defendido que España debe ir "más allá" de la propuesta comunitaria y ha avanzado que, cuando se negocie el próximo plan estratégico nacional, trasladará a las comunidades autónomas y a las organizaciones agrarias la necesidad de reservar como mínimo ese 10% para facilitar la entrada de jóvenes agricultores y ganaderos.

El titular de Agricultura, Pesca y Alimentación ha subrayado que dos de cada tres titulares de explotaciones agrarias en España estarán en edad de jubilación en 2030 y que solo el 9% de los agricultores tiene menos de 41 años, frente al 12% de media en la Unión Europea.

Ante esta situación, ha insistido en que es imprescindible duplicar el número de jóvenes incorporados al sector de aquí a 2040.

Planas ha enmarcado esta propuesta dentro de un conjunto de medidas ya activadas en el actual periodo 2023-2027, en el que se han destinado anualmente 200 millones de euros, aproximadamente un 2% de las ayudas directas de la PAC, a la incorporación de jóvenes. Además, ha recordado la existencia de líneas de financiación a través de Saeca para bonificar intereses y avales, así como instrumentos financieros con fondos Feader en colaboración con las comunidades autónomas.

El ministro ha defendido que no puede haber sostenibilidad sin rentabilidad en las explotaciones agrarias y ha señalado que el acceso a la tierra, a la financiación, la formación y la igualdad de género son elementos clave para garantizar el futuro del mundo rural.

En este sentido, ha destacado iniciativas puestas en marcha por el Ministerio como el Programa Cultiva, al que ha definido como un "pequeño Erasmus agrícola", y la plataforma Tierra Joven para movilizar tierras infrautilizadas y facilitar su acceso a nuevos agricultores.

REIVINDICA LA POTENCIALIDAD DE ESPAÑA

En el plano económico, Planas ha reivindicado el peso del sector agroalimentario español, al recordar que España es el cuarto país de la Unión Europea en producción agroalimentaria y el séptimo exportador mundial, con más de 78.000 millones de euros en exportaciones el último año y un saldo positivo de 18.300 millones. Asimismo, ha señalado que el 31% del superávit agroalimentario de la UE corresponde a España.

No obstante, ha advertido de los retos derivados de la situación geopolítica, los conflictos comerciales, el cambio climático, las plagas y enfermedades o la necesidad de avanzar en digitalización e innovación.

Con todo, ha reiterado que el "desafío prioritario" sigue siendo atraer a jóvenes y mujeres al sector, ya que, en su opinión, el éxito o el fracaso del campo español dependerá de la capacidad para garantizar ese relevo generacional.

IMPULSO AL SECTOR DEL VINO

Planas se ha referido también al denominado "paquete del vino", publicado este 26 de febrero, que ha calificado como un instrumento "muy positivo" para el sector a través de la Unión Europea.

Ha recordado que España cuenta con una intervención sectorial dotada con 201 millones de euros anuales, fondos que Castilla-La Mancha ejecuta de forma destacada, y ha avanzado que el nuevo paquete aportará mayor flexibilidad en las autorizaciones y en la gestión de las ayudas.

El ministro ha señalado que este marco permitirá reforzar las medidas de promoción y el apoyo a la industria, al tiempo que ha anunciado que el Ministerio intensificará en las próximas semanas las reuniones con comunidades autónomas y organizaciones agrarias para consensuar la posición española ante la Comisión Europea, respetando los intereses de cada territorio.

Asimismo, ha subrayado la importancia de la comercialización para dar salida al "excelente vino" que se produce en España y ha apuntado que los recientes acuerdos comerciales de la Unión Europea con Mercosur, India e Indonesia suponen una oportunidad para abrir nuevos mercados al sector vitivinícola.