El Gobierno regional incrementará su aportación económica al Festival de Teatro Clásico de Almagro

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor y la viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, mantienen una reunión con la directora de este festival, Irene Pardo. - JCCM

TOLEDO 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a incrementar su aportación económica al Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro con el objetivo de "fortalecer el tejido artístico, turístico y empresarial" pasando de 285.000 euros a más de 318.000 euros.

Recientemente el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor y la viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, han mantenido una reunión con la directora de este festival, Irene Pardo, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Durante este encuentro, se ha trasladado que el Gobierno regional incrementará esta aportación en más de 33.000 euros. También se ha concretado el programa de Residencias Artísticas financiado con un total de 25.000 euros, que llega a su segunda edición y que sigue siendo determinante para el crecimiento, la estabilidad y la proyección internacional del festival.

La pasada edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro reunió a más de 70.100 personas y supuso un retorno económico de más de 4,2 millones de euros.

El Ejecutivo autonómico ha puesto en valor que tanto el Gobierno regional como el propio festival comparten esa visión de la cultura como motor de desarrollo, cohesión social e identidad regional y han mostrado su convencimiento de que este año serán más personas las que pasen por esta cita que se desarrollará durante el mes de julio.