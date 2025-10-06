El Gobierno regional invierte 900.000 euros para reforzar sus exportaciones con foco en la industria del calzado

Archivo - La consejera de Economía, Empresas y Empleo de C-LM, Patricia Franco, en una foto de archivo. - JCCM - Archivo

ALBACETE, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha adelantado este lunes en el foro económico organizado por el grupo de comunicación La Cerca en Albacete que este martes publicarán en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha una inversión de 900.000 euros del Plan de Internacionalización regional para reforzar las exportaciones con especial foco en el sector de la moda y el calzado.

"Estas ayudas representaban antes 200.000 euros y las hemos multiplicado por un 4,5", ha recordado Franco, quien ha valorado el crecimiento de las empresas exportadoras de la región, las cuales han alcanzado en los primeros siete meses del año 6.500 millones de euros, más de 1.500 millones procedentes de la provincia de Albacete.

Franco ha remarcado que el sector del calzado albaceteño "se ha enfrentado a varias crisis" a lo largo de su historia, como el surgimiento de la competencia asiática y, ahora, los aranceles de Estados Unidos.

Pese a ello, ha insistido en que las exportaciones del calzado al país americano "han crecido ligeramente según los últimos datos", un "síntoma muy positivo" gracias a que el arancel impuesto de manera general a los productos europeos del 15% "es menor que los aranceles anteriores" a los que se enfrentó el sector.

Otros de los aspectos destacados por la consejera de Economía que muestran un impulso de las cifras macroeconómicas de Castilla-La Mancha ha sido la recalificación de la deuda regional mostrada en la última semana por agencias como Moody's o Fitch Ratings, lo que ha sido "fruto de la confianza que generamos en los mercados y muestra de que esos avances están llegando a la gente".

Franco también ha destacado la revisión positiva del crecimiento regional del año 2024 realizada por el Banco de España, que la sitúa en un 3,7%, dos décimas por encima de la media española. "Estos indicadores generan confianza y un clima estable en el crecimiento económico y la consolidación de la región para los próximos años", ha valorado la consejera.

Franco ha remarcado también la publicación del proyecto prioritario para impulsar con una inversión de 1,4 millones de euros a la empresa de embalaje de productos farmaceúticos Renogroup, situada en el municipio albaceteño de Alborea.

ERE EN MAHLE

Respecto al ERE anunciado por la empresa Mahle que afecta a sus plantas de Motilla del Palancar, en Cuenca, y de Paterna, en Valencia, la consejera ha puesto su confianza en la mesa negociadora para "minimizar los despidos y plantear alternativas de reindustrialización".

"No podemos permitir perder la inversión realizada en los avances de automoción en coches eléctricos", ha comentado Franco, quien asegura que están a la espera de la reunión para tomar las medidas que fuesen necesarias y apoyar a los trabajadores afectados.

Por su parte, el director del grupo multimedia La Cerca, Manuel Lozano, ha concretado que el foro económico 'Retos y perspectivas de la economía regional de CLM: Impulso a las exportaciones y mercados exteriores', albergado en el Hotel Europa de la capital, expone "la situación económica, financiera y de solvencia que tiene la región" a través de una ponencia donde se tratarán los últimos acontecimientos que implican "una mayor inversión, mayor desarrollo y mayor credibilidad en los mercados internacionales".

Mientras, el diputado provincial del Área Social, José González, ha reafirmado "el valor del trabajo que se está llevando por parte de la Junta de Comunidades en la senda de estabilización y crecimiento económico", con la provincia de Albacete teniendo centradas sus exportaciones en la industria agroalimentaria y maquinaria.

"Hay que analizar los datos cada día en esta época de incertidumbre internacional", ha remarcado González, quien ha elevado la labor de instituciones como la Diputación Provincial para lograr "valor añadido" al tejido empresarial de la tierra manteniéndose "al lado de los Ayuntamientos" con inversiones en el propio medio rural a través de programas como Dipualba Responde.