El Gobierno regional reivindica la vigencia y la mirada rebelde de Manolo Millares en el centenario de su nacimiento

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, en la inauguración de la exposición 'Manolo Millares, rebelde'. - JCCM

CUENCA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha destacado la importancia de la exposición 'Manolo Millares, rebelde', que se ha inaugurado en la Fundación Antonio Pérez de Cuenca con motivo del centenario del nacimiento del artista.

Pastor ha señalado que la muestra permite redescubrir la figura de uno de los grandes nombres de la creación contemporánea española, un artista que experimentó con materiales como la arpillera, las cuerdas, las manchas o los desgarros hasta convertirlos en un lenguaje propio y reconocible.

El consejero ha resaltado que la exposición ofrece, además, una visión de Millares que va más allá de su producción plástica, acercándose también a su escritura, poesía y pensamiento.

En este sentido, informa el Gobierno regional, la muestra está acompañada por tres publicaciones: el catálogo 'Manolo Millares, rebelde'; el facsímil de Memoria de una excavación urbana y otros escritos; y su obra poética 'Ahora se quedó la prisa quieta'.

Asimismo, Pastor ha recordado la especial relación que mantuvo Millares con Antonio Pérez y con Cuenca, un territorio que forma parte de su trayectoria personal y creativa.

El consejero ha puesto en valor el papel de instituciones como la Fundación Antonio Pérez para conservar, investigar y contextualizar el patrimonio artístico y acercarlo a la ciudadanía.

La exposición 'Manolo Millares, rebelde', organizada con motivo del centenario de su nacimiento, propone un recorrido por la obra y el universo creativo del artista, caracterizado por la experimentación con materiales como arpilleras, cuerdas, manchas, costuras y desgarros. La muestra permite acercarse también a otras facetas de Millares, como la escritura, la poesía y el pensamiento, y recuperar su estrecha relación con Antonio Pérez y con Cuenca, ciudad que formó parte de su entorno artístico y personal.