Godoy (PSOE) replica a Paco Núñez a cuenta de las encuestas: "Los datos dicen que el PP está peor que nunca en C-LM"

El presidente del grupo socialista en las Cortes regionales y secretario de Organización del PSOE de Cuenca, Ángel Tomás Godoy - PSOE

TOLEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha Ángel Tomás Godoy ha querido dar respuesta a los cálculos electorales del presidente del PP regional, Paco Núñez, que hablaba de "hundimiento" socialista y repunte 'popular'. Premisa ante la que ha contestado que el PP, en estos momentos, está "peor que nunca" en la región, según sus datos.

Así ha respondido Godoy a una entrevista publicada por Europa Press en la que Paco Núñez defendía que tanto Vox como PP van al alza frente a una caída del PSOE, lo que le hacía ser optimista de cara a dar un vuelco electoral en Castilla-La Mancha y arrebatar el poder a Emiliano García-Page.

Ante esta afirmación, ha achacado a los "bulos, mentiras y vídeos falsos" del PP el hecho de que según los datos que el PSOE maneja los 'populares' estén en el "peor momento".

"Fruto de sus malas encuestas, en el PP han forzado la dimisión del presidente y están con una gestora, y trasladan fundamentalmente que se ha hecho porque sus resultados en las encuestas eran muy malos", ha abundado.

Con este contexto, ha dicho que "más que presumir, a lo que debería dedicarse el señor Paco Núñez es a decir la verdad, a no inventar noticias, a no hacer vídeos falsos y a trasladar con respeto y tratar con respeto a sus afiliados en toda Castilla-La Mancha".