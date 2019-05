Gómez Cavero (Cuenca nos Une): "El resultado ha sido espectacular"

Actualizado 27/05/2019 1:39:04 CET

CUENCA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la Alcaldía de la Agrupación de Electores 'Cuenca nos Une', Isidoro Gómez Cavero, que ha conseguido ser la segunda lista más votada y ha conseguido seis concejales con el 98,4% escrutado, se ha mostrado "muy contento" con el resultado y cree que "ha sido espectacular", lo que les motiva "mucho más y da impulso para intentar no defraudar a la gente".

En declaraciones a los medios de comunicación cuando el escrutinio ya estaba avanzado, Gómez Cavero ha achacado sus 6 concejales a que "los conquenses quieren cambiar el ritmo, la situación de la ciudad,", asegurando que "sin duda" la agrupación "lo va a intentar".

Así, se ha mostrado sorprendido con el número de ediles alcanzado y de ser la segunda lista más votada en la capital: "Esperaba estar en cinco concejales, y la verdad que el resultado ha sido espectacular".

NEGOCIACIONES CON QUIEN GANE LA JUNTA

Siguiendo su discurso durante la campaña electoral, Gómez Cavero ha señalado que va a negociar la Alcaldía de la capital "con quien gane la Junta, que es quién tiene el dinero". "Con ese partido será la primera negociación", ha expresado.

Del mismo modo, el cabeza de lista de 'Cuenca nos Une' ha explicado que hará "lo que más interés tenga para Cuenca", y por eso tendrá que ver "el interés que ese partido manifiesta por la capital, ver los proyectos que se pueden sacar adelante y forzar un poco para que los conquenses tengamos posibilidades de salir de esta situación".

Con todo, ha agradecido a su equipo el trabajo que ha llevado a cabo, señalando que se ha rodeado de gente joven, profesional". "No nos hemos metido con nadie en campaña, y estoy muy contento de mi equipo, que tiene una ilusión enorme y no vamos a defraudar a quienes nos han votado".

DIFERENTE RESULTADO CON OTRAS SIGLAS

Preguntado si hubiera obtenido los mismos resultados si Gómez Cavero se hubiera presentado bajo otras siglas, el ya concejal del Ayuntamiento de Cuenca ha respondido que "no". "La gente ha entendido que el proyecto no tiene que ser partidista, que no desaprovechar ocasiones que nos vienen, y yo creo que más que el nombre de Isidoro Gómez Cavero, ha sido la situación".

"Creo que Cuenca necesitaba un impulso fuerte en este momento, porque si no revertimos la situación, podría ser irreversible, y por eso la agrupación la hemos hecho ahora, intentando hacer el menor daño posible a nadie, pero también luchando por Cuenca", ha aseverado.

Por último, ha pedido unas horas para descansar antes de empezar a trabajar por Cuenca porque, a su juicio, no sabía "que esto era así, tan duro y tan difícil". "Creo que hay que tener un día o dos de reflexionar y ver qué posibilidades tiene cuenca e intentarlas conseguir", ha concluido.