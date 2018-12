González Ramos ve demagógico que el PP pida que la inversión del silo revierta en Cuenca: "Es dinero de Enresa"

Publicado 09/12/2018 11:44:38 CET

TOLEDO, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Manuel González Ramos, ha acusado de hacer demagogia al presidente del PP en la Comunidad Autónoma, Francisco Núñez, por pedir al Ejecutivo de Pedro Sánchez que los cerca de 145 millones de euros que se contemplaban en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para las obras del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca) vayan a parar a la provincia, ya que este dinero está vinculado a la empresa pública Enresa y no se puede destinar a otro efecto.

En una entrevista con Europa Press, González Ramos se ha referido de este modo a la exigencia enunciada por Núñez tras reunirse con el presidente de la Comunidad Autónoma, Emiliano García-Page, en la que reclamaba que el dinero reservado por el Gobierno de Mariano Rajoy para la infraestructura fuera directamente a parar al desarrollo económico de la provincia de Cuenca.

Tras dejar claro que el silo "no se va a construir", ha querido recordar a los 'populares' castellano-manchegos que esa asignación presupuestaria que ahora reclaman está asignada a la empresa pública de gestión de residuos nucleares (Enresa), por lo que no es una cuantía que pueda destinarse a Cuenca toda vez que el ATC no se llevará a cabo.

Además, ha recordado que es un extremo por el que ya preguntó el diputado socialista por la provincia de Cuenca Luis Carlos Sahuquillo cuando gobernaba el PP, y el Ejecutivo de Mariano Rajoy dio entonces esta misma respuesta. "Y para un basurero nuclear, yo prefiero cero millones a 150 millones", ha ratificado.

En este punto ha querido recriminar que la expresidenta regional, María Dolores de Cospedal, ideara este proyecto para "el corazón de la Comunidad Autónoma". "Un político, cuando jura o promete su cargo, jura o promete defender su tierra. Y ella quitó un problema a sus compañeros de otros territorios para traerlo a Castilla-La Mancha".