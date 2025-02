La "gran experiencia" del Quijote en los videojuegos llegará en 2026 con 'Hidalgo' de la mano de Infinite Thread Games

TOLEDO, 23 Feb. (De Roberto Martos Carrillo para EUROPA PRESS) -

Infinite Thread Games es el estudio 'indie' de videojuegos que está detrás de 'Hidalgo', una aventura que promete ser la "gran experiencia" en este campo --basada en el ingenioso hidalgo de La Mancha ideado por el escritor Miguel de Cervantes-- y que se encuentra en fase de producción con la previsión de ser lanzado a principios de 2026.

Así lo han puesto de manifiesto en una entrevista concedida a Europa Press el CEO y productor de Infinite Thread Games, Juan Pablo Guzmán; junto con el artista técnico del estudio, Carlos Martín, y el game designer, Ismael Pérez.

Un videojuego que, según explica Guzmán, surge después de observar que faltaba "una gran experiencia" sobre Don Quijote de La Mancha en el mundo de los videojuegos tras "algún juego bueno pero ya un poco antiguo" a finales de los 80 y principios de los 90, y algún intento posterior.

"Vimos que era necesario hacer un videojuego a la altura de la novela y por ello surge la idea de coger el libro de Cervantes y hacer un videojuego adaptado a los estándares de calidad y de innovación actuales", ha indicado, para agregar que el juego lleva en desarrollo desde 2023 y se encuentra en la actualidad en una fase de producción con una demo pública jugable.

Pero para llegar a su lanzamiento necesitan apoyos, por lo que prevén lanzar un 'crowdfundig' en Kickstarter próximamente para favorecer la financiación del proyecto a través de un micromecenazjo pero, también, como herramienta de visibilización del proyecto a nivel internacional.

En este punto, ha indicado que para quien se convierta en mecenas de 'Hidalgo' hay una serie de recompensas "muy interesantes" empezando con una figura de los personajes en 3D pintada a mano o una oveja que está hecha a mano con ganchillo por una artesana. "Lo estamos preparando con mucho cariño y la verdad es que le va a gustar mucho a la gente".

AVENTURAS Y PUZLES

Con todo, ha explicado que 'Hidalgo' es un videojuego de aventuras y puzles en el cual se puede jugar con un solo jugador o con dos en forma cooperativa, controlando tanto a Sancho como a Don Quijote. "De tal manera que si jugamos 'single player' intercambiamos el uso de los dos personajes o si jugamos en cooperativo cada jugador controla uno".

Sin embargo, el CEO de Infinite Thread Games ha destacado que "lo bonito" de 'Hidalgo' no es solo la historia de Don Quijote sino que en el videojuego es una familia la que está contando la historia de Don Quijote a sus hijos en una maqueta que han hecho a mano, "de tal manera que todos los elementos del entorno están simulando una maqueta hecha a mano, que está colocada en la buhardilla de la familia".

"Eso nos da la oportunidad de contar también la historia de esta familia y su trasfondo, porque van a sentirse identificados con la historia de Don Quijote y Sancho y van a evolucionar y van a crecer, descubriendo la importancia de pasar tiempo en familia jugando y pasándolo bien juntos", ha sostenido.

Para desarrollar 'Hidalgo', Carlos Martín, el artista técnico de Infinite Thread Games, ha explicado que han trabajado con el motor gráfico de Unreal y con numerosos softwares de 3D y texturizado para hacer un juego que fuera atractivo para el jugador y que, a la vez, tuviera "ese punto de conexión entre hijos y padres".

Su papel ha consistido en coordinarse con el resto del equipo de arte para trabajar todos en la misma dirección y con las mismas reglas, con el fin de que cada miembro del equipo se adaptase a los requisitos establecidos en el proyecto.

"Hay mucho trabajo detrás de parte de un montonazo de personas y departamentos, desde las primeras conceptualizaciones de la idea inicial hasta todo lo que implica diseño de los objetos en 2D y de personajes", ha señalado.

Ismael Pérez es el game designer de 'Hidalgo' y que trabaja en la parte artística de juego para establecer lo que va a ocurrir, a qué ritmo y con qué frecuencia. "En 'Hidalgo' mi objetivo es traducir la obra de Cervantes a un videojuego que sea primero divertido para el jugador y entretenido, pero también capturar esa esencia de la obra y que sea fiel a lo que ocurre en el libro".

"Uno de los criterios que tenemos que seguir a la hora de fabricar esta aventura es pensar en para quién vamos a hacer el juego y este 'Hidalgo' va dirigido a un jugador que se pueda sentar tranquilamente en su casa y jugar para experimentar la aventura de forma tranquila. También pensamos mucho en la típica escena familiar, una estructura familiar sentada en el sofá simplemente jugando al juego y pasándose el mando", ha argumentado.

Al ser un juego de ritmo lento, según ha señalado, los puzles sirven "muy bien" para llevar a cabo una interacción con el mundo del Quijote sin llegar a una escena de acción "con bombas y demás". "Pero también hay un tipo de puzles que tienen mucho peso creativo, que son en primera persona y que los experimenta el personaje de Quijote".

"Lo interesante es que intentamos ponernos en la mente del personaje e intentar comprender qué es lo que estaba viendo, por ejemplo, cuando veía un molino y cómo podía ser que estuviese viendo un gigante. Así, jugando con la cámara, con elementos del tablero y también elementos de la casa podemos construir una figura monstruosa para el jugador al ver ese gigante", ha manifestado.

VARIOS PREMIOS ANTES DE SU LANZAMIENTO

El videojuego, pese a que aún no se ha lanzado, ha recibido varios premios como el de mejor juego narrativo y mejor videojuego 'indie' en los Premios Indie Games 2024 de Málaga, que para el equipo de Infinite Thread Games suponen el reconocimiento de mucho trabajo y "un orgullo". Además, a nivel internacional, el juego ha recibido el premio 'Hidden gem' en la Lisboa Games Week.

El lanzamiento a principios del año que viene se producirá tanto en ordenador como en consolas. En concreto, estará en Nintendo Switch, tanto la 1 como la 2, Playstation y Xbox.

Infinite Thread Games, que pertenece al programa 'Start In Up de Madrid in Game' de la incubadora de videojuegos del Ayuntamiento de Madrid, se formó en 2020 en el marco de un máster de desarrollo de videojuegos que ya ha lanzando el juego Hitori Kakurenbo Online, un multijugador de terror gracias al cual el estudio entró en el programa de preincubación de Barcelona 'Level Up'.

Actualmente está compuesto por 11 personas que cubren todos los ámbitos del desarrollo de videojuegos y trabajan en remoto, de tal manera que están distribuidos por toda la geografía nacional con presencia en Guadalajara, Ciudad Real, Madrid, Barcelona, Valencia, Salamanca e, incluso, en Ceuta.