Una gran exposición sobre el pueblo Íbero abrirá sus puertas a final de noviembre en el Museo de Albacete

ALBACETE, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, ha anunciado que el Gobierno de Castilla-La Mancha inaugurará una gran exposición sobre la historia del pueblo Íbero, en el Museo de Albacete, al final del mes de noviembre.

Así lo ha adelantado Rosa Ana Rodríguez antes del acto de inauguración, en el Teatro Circo de Albacete, de la XXV Feria de las Artes Escénicas y Musicales de Castilla-La Mancha, donde ha estado acompañada del vicepresidente de la Diputación, Juan Ramón Amores; y del alcalde de Albacete, Emilio Sáez, entre otras personas.

Durante su intervención, la consejera ha destacado que la exposición, titulada '150 años con los Íberos. 1871-2021. Museo de Albacete', pretende realizar un recorrido a diversas particularidades de este pueblo que habitó la península en la época prerromana, así como a las de los pueblos que fueron contemporáneos.

FERIA DE LAS ARTES

De otro lado, la consejera de Educación, Cultura y Deportes ha destacado "la apuesta" en general por las artes escénicas y musicales de la Comunidad Autónoma y, en particular, por la Feria de las Artes Escénicas y Musicales de Castilla-La Mancha. Un encuentro que, según ha explicado, "recupera la presencialidad y cuenta con una importante apuesta por los espectáculos de calle".

La cita, que se celebra en Albacete de forma presencial del 2 al 7 de noviembre, acogerá a 34 compañías procedentes de diez comunidades autónomas, de las que once serán de Castilla-La Mancha.

La oferta del programa estará formada por cuatro estrenos nacionales, obras destinadas al público infantil, joven y adulto, además de propuestas de teatro social, que constituyen una herramienta de dinamización comunitaria ante los problemas que sufre la sociedad.

Además, la cita también va a retomar los eventos celebrados en la vía pública, los conciertos y los espectáculos de circo y de danza, además de contar con unas jornadas dirigidas a los gestores culturales y con la presencia de más de 1.000 escolares.

Rosa Ana Rodríguez se ha congratulado por estar inaugurando 25 años de un gran recorrido histórico y cultural "que habla de que la cultura en Albacete no para y de que el Gobierno regional va a estar siempre en la ciudad y en la provincia, favoreciendo y potenciando la cultura".

De su lado, Sáez ha manifestado su orgullo porque esta Feria de Artes Escénicas y Musicales se celebre en Albacete, utilizando no solo sus teatros y auditorios, entre ellos "este Teatro Circo, que aspiramos a que sea Patrimonio de la Humanidad", ha recordado; sino también con una notable presencia en la calle, en los barrios y plazas de Albacete, gracias a la iniciativa 'Cultura en tu barrio', con seis espectáculos, que entre el 3 y el 7 de noviembre, recorrerán escenarios urbanos. Este programa ha sido posible gracias a la implicación de las Concejalías de Cultura y de Barrios y Pedanías, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

De su lado, Amores ha recordado que en esta edición en la que participan 34 compañías procedentes de distintos puntos de España, 11 de las mismas tienen sello castellano-manchego y "más de la mitad" (en total 6) son albacetenses, haciendo posible que todos los días una de las actuaciones programadas esté protagonizada por artistas de esta provincia.

Por ello, Amores ha subrayado que para la institución que preside Santiago Cabañero es un verdadero privilegio "poder sumar" en esa Feria tanto a través de Cultural Albacete como con la cesión del Teatro de La Paz y del Centro Cultural La Asunción, ha informado la Diputación en nota de prensa.

COMPAÑÍAS Y OBRAS

La XXV edición de la Feria de Artes Escénicas y Musicales acogerá a 34 compañías procedentes de diez comunidades autónomas, de las que once serán de Castilla-La Mancha. Así, participarán compañías con obras como 'La odisea de Magallanes Elcano', de Teatro Clásico de Sevilla; 'Don Quijote somos todos', de El Temple Teatro; 'Picaros', de MIC Producciones; 'Heredaras la lluvia', de L'om Imprevis; y 'Conquistadores', de Proyecto Cultura.

También habrá obras como 'El viento es salvaje', de Las niñas de Cádiz; 'La Increíble Historia de Juan Latino', de Claroscuro; 'Si yo fuera madre', de La Suite; 'Carsi', de Noviembre; 'DEMO, Elegía del momento', de The Nose Theater; 'Enlorquiadas', de Compañía Mayte Ballesteros; 'Blancanieves', de La Chana; y 'En el kilómetro 523', de 300 las Blancas.

Igualmente, se podrán contemplar representaciones como 'Francisca', de Productora 099; 'La garnacha de los bufones', de Corrales de comedias; 'Everlasting love', de Mayte Olmedilla; 'Blu, historia de una semilla', de Naranja lima; 'Doble burbuja', de 7 burbujas acción cultural; 'Tesla y Edison', de Ángulo producciones; y 'La Luna en un cazo un espectáculo incomprendid', de la Petita Malumaluga.

Del mismo modo, se podrá visualizar 'Este de venir', de Karmento; 'Paseando el Swing Swing', de Swing Machine Orchestra; 'Versioneando', de Gemenco; 'Prometeo', de Tupa percusión; 'Maletas de tierra', de Visitants escenica; 'Run away', de Rolling circus; 'Imagina ¡un circo mágico!', de Cía Danidanielo; 'Un día de cine', de cirk about it; 'Lo(w) cos(t) (por bailar)', de Fernando Hurtado; 'Roda', de Marea danza; 'En la cuerda floja', de Ana Morales; 'Fantasía', de Alejandro Lara Dance; 'Bat 2021', de Dantzaz; y '¡¡A ver ¡¡', de Ambulantes teatro y danza.