El Gran Premio Primavera Ontur se celebrará el 22 de marzo integrado en el calendario UCI y en la Challenge Futura

Presentación del Gran Premio Primavera Ontur. - JCCM

TOLEDO, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha presentado en Madrid, en la sede del Comité Olímpico Español (COE), el Gran Premio Primavera Ontur como "un ejemplo claro de política deportiva eficaz". La prueba está integrada en el calendario UCI y en la nueva Challenge Futura de la Real Federación Española de Ciclismo.

El Gran Premio Primavera Ontur es una carrera ciclista de la Copa de España Élite Sub-23 que se disputará el 22 de marzo de 2026. Recorrerá las localidades de Ontur, Fuente Álamo, Albatana y, además, pasará por Mora de Santa Quiteria y Santiago de Mora (Tobarra) y contará con puertos clave como el Alto de la Muela y el Alto de la Galera, culminando en un circuito final en Ontur, según ha informado la Junta en nota de prensa.

El director general de Juventud y Deportes ha subrayado que invertir en pruebas profesionales no es un gasto coyuntural, sino una decisión estratégica que tiene un impacto directo en el crecimiento del número y el nivel de los deportistas de alto rendimiento en Castilla-La Mancha.

Castilla-La Mancha cuenta actualmente con ocho ciclistas reconocidos como Deportistas de Alto Rendimiento, además de ciclistas como Carla Gómez, Alejandro Montalvo, Pepe Moreno o Jesús Herrada como Deportistas de Alto Nivel, entre otros. Ha mantenido igualmente una línea estable de apoyo al ciclismo que se traduce también en más de 100.000 euros en ayudas a deportistas élite de esta modalidad desde 2021, incluyendo apoyo para material deportivo.

El director general ha destacado que la organización de pruebas como el GP Primavera de Ontur forma parte de un modelo coherente, donde los eventos de máximo nivel se complementan con el deporte base y las ayudas directas al deportista.

Con esta estrategia, Castilla-La Mancha se consolida como territorio de referencia del ciclismo español, combinando inversión pública, desarrollo del talento y retorno deportivo y social.

CHALLENGUE FUTURA

Durante el acto se han dado detalles de la Challenge Futura, que también incluye la Clásica de Pascua de Padrón (La Coruña), según ha informado la Diputación de Albacete en nota de prensa.

Así, la Challenge Futura estará compuesta por estas dos pruebas míticas, que tendrán la consideración legal de carreras de nivel 1.2, lo que permitirá la participación de equipos ProTeam (con la previsión de que estén presentes todos los equipos españoles y el Polti), además de equipos continentales y los mejores conjuntos amateurs del pelotón nacional.

El Gran Premio Primavera Ontur se disputará el 22 de marzo de 2026, mientras que la Clásica de Pascua de Padrón tendrá lugar el 12 de abril. Ambas competiciones se sitúan así en un escalón superior, a medio camino entre el ciclismo amateur y el profesional, cubriendo un espacio clave en un calendario cada vez más interconectado, y se descuelgan de la Copa de España Élite y Sub-23, a la que venían perteneciendo.

Durante su intervención, el diputado provincial de Deportes, Dani Sancha, que ha calificado como "histórico" este hito "que nos permitirá disfrutar del mejor ciclismo", ha agradecido al CSD que haya abierto sus puertas, una vez más, al deporte albacetense, haciendo extensivo el agradecimiento a la Federación "por su confianza" en el Gran Premio Primavera Ontur para ser protagonista en un evento deportivo internacional.

Es la primera vez que la prueba ontureña adquiere esta dimensión y desde la organización han remarcado su firme compromiso no sólo con estar a la altura, sino con trabajar para superar todas las expectativas.

Así, desde el Club Ciclista Onturense han avanzado "un recorrido de nivel, inspirado en las grandes clásicas italianas, incorporando tramos de sterrato que, junto a nuestra principal seña de identidad (el aire), dará lugar a una carrera abierta, exigente y espectacular, donde el trabajo colectivo de los equipos será determinante".

En este punto, el diputado de Deportes ha querido poner en valor el esfuerzo, la dedicación y la implicación del Club Ciclista Onturense y del Ayuntamiento de la localidad, advirtiendo que su trabajo y compromiso sostenido en el tiempo han sido claves para que esta competición adquiera una nueva dimensión, "sumado a la implicación de toda la localidad".

"Este Gran Premio representa a la perfección cómo el esfuerzo conjunto de un club modesto, de un pueblo, y de las instituciones (el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta), unido al respaldo de la Federación, pueden convertir una prueba local en un referente nacional primero e internacional ahora", ha afirmado Sancha, insistiendo en la importancia de tejer redes de colaboración también en el ámbito deportivo.

De hecho, la Diputación mantiene una colaboración constante con clubes, federaciones y ayuntamientos, apoyando tanto el deporte base como el de alto nivel, y favoreciendo no sólo el desarrollo de grandes eventos deportivos, sino la creación de estructuras sólidas que permitan a los deportistas crecer y competir en igualdad de condiciones.

Sancha también se ha referido "al impacto directo" que esta edición tan especial del Premio Primavera Ontur va a tener para la localidad y para el conjunto de la provincia, convertido en "un escaparate de primer nivel, que nos va a permitir proyectar la mejor versión deportiva de Albacete y la capacidad constatada que tenemos como organizadores y anfitriones de grandes eventos deportivos".

Finalmente, el diputado, que ha remarcado "las grandes alegrías que el ciclismo nos está dando", ha asegurado que desde el Gobierno de Cabañero continuarán apostando por esta prueba en particular y por el deporte en general, desde la certeza de que se trata de una potente herramienta de cohesión social, desarrollo territorial y promoción de hábitos de vida saludables, y también es un motor de dinamización económica y turística, especialmente en el medio rural.